Carlos Alcaraz heeft opnieuw voor een verrassing gezorgd bij het Masters-toernooi in Madrid. Na zijn overwinning op Rafael Nadal rekende het Spaanse toptalent zaterdag in de halve eindstrijd in een thriller af met Novak Djokovic.

De negentienjarige Alcaraz versloeg de vijftien jaar oudere Djokovic met 6-7 (5), 7-5 en 7-6 (5). De partij op het Spaanse gravel duurde maar liefst 3 uur en 38 minuten.

De negentienjarige Alcaraz begon uitstekend en had meteen een break voorsprong te pakken. Die werkte Djokovic in de achtste game weg, waarna hij ook de tiebreak won. In het tweede bedrijf ging de strijd lang gelijk op en overleefde Alcaraz bij een stand van 5-5 een breakpoint. Een game later sloeg hij zelf wel toe op de service van Djokovic.

Ook in de beslissende set waren de twee aan elkaar gewaagd. Djokovic had het wel iets lastiger in zijn eigen servicegames dan zijn opponent en overleefde bij een stand van 4-5 zelfs een matchpoint.

Uiteindelijk moest een tiebreak de beslissing brengen. Daarin werkte Djokovic tot tweemaal toe een minibreak achterstand weg, maar kreeg Alcaraz vervolgens twee matchpoints. Op zijn derde wedstrijdpunt maakte hij het karwei af met een winner langs de lijn en bracht hij het Spaanse publiek in extase.

Alcaraz treft Zverev of Tsitsipás in finale

Alcaraz zorgde vrijdag in de kwartfinales voor de uitschakeling van zijn idool Nadal. De huidige nummer negen van de wereld wordt gezien als de natuurlijke opvolger van Nadal en won dit jaar al de graveltoernooien in Rio de Janeiro en Barcelona en het Masters-toernooi in Miami.

In de finale neemt Alcaraz het zondag op tegen de winnaar van de partij tussen titelverdediger Alexander Zverev en Stéfanos Tsitsipás. Die wedstrijd staat later op zaterdag op het programma.

Djokovic speelde in Madrid pas zijn vierde toernooi van het seizoen. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar is niet gevaccineerd tegen COVID-19, waardoor hij eerder dit jaar niet mee mocht doen aan de Australian Open en de grote hardcourttoernooien in de Verenigde Staten. Djokovic won het toernooi in Madrid in 2011, 2016 en 2019.