Rafael Nadal ziet zijn nederlaag in de kwartfinales van het Masters-toernooi van Madrid niet als een vervelende hobbel in de aanloop naar Roland Garros. De 35-jarige Spanjaard verloor vrijdag van zijn zestien jaar jongere landgenoot Carlos Alcaraz.

"Ik vind het niet moeilijk om deze nederlaag te accepteren", zei Nadal na de ruim twee uur durende partij (2-6, 6-1, 3-6). "Ik ken mijn route richting Roland Garros en weet wat ik moet doen om daar over 2,5 week in goede vorm te verschijnen."

"Ik heb gedaan wat ik kon. Natuurlijk heb ik betere dagen gehad, maar ook slechtere. Het is in ieder geval geen ramp. Ik stond met een goede instelling op de baan en kan best positief op deze week terugkijken."

Nadal maakte in Madrid zijn rentree nadat een ribblessure hem een maand aan de kant had gehouden. Voor zijn partij tegen Alcaraz had hij al de handen vol gehad aan David Goffin. Tegen de Belg overleefde hij in de derde ronde maar liefst vier matchpoints.

Voor de huidige nummer vier van de wereld is het geen verrassing dat hij nog niet in zijn beste vorm verkeert. "Het is duidelijk voor me wat er moet verbeteren. Nu is het tijd om daaraan te gaan werken en er vertrouwen in te hebben dat het snel de goede kant opgaat."

Nadal won Roland Garros al dertien keer en staat daarmee op eenzame hoogte. Vorig jaar strandde hij in de halve finales tegen de uiteindelijke winnaar Novak Djokovic. Het Grand Slam-toernooi in Parijs begint op 22 mei.