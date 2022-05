Carlos Alcaraz heeft vrijdag door een spectaculaire overwinning op Rafael Nadal de halve finales van het Masters-toernooi in Madrid bereikt. Het Spaanse toptalent klopte zijn grote idool in drie sets en treft nu Novak Djokovic, die korte metten maakte met de Pool Hubert Hurkacz.

De donderdag negentien jaar geworden Alcaraz, zestien jaar jonger dan Nadal, besloot het fraaie affiche na dik twee uur in zijn voordeel met een schitterende winner langs de lijn: 6-2, 1-6 en 6-3. De partij lag halverwege even stil nadat er een toeschouwer in het publiek onwel was geworden, maar na een korte onderbreking kon er weer verder worden gespeeld.

Met zijn negentien jaar is Alcaraz de jongste halvefinalist ooit op het Masters-toernooi in Madrid. De Spanjaard is ook de eerste tiener die Nadal weet te verslaan op gravel. 'Rafa' zegevierde in 2005, 2010, 2013, 2014 en 2017 in Madrid en leed tegen tennissensatie Alcaraz pas zijn tweede nederlaag van 2022.

Nadal schreef dit jaar al de Australian Open, het ATP 250-toernooi in Melbourne en het ATP 500-toernooi in Acapulco op zijn naam. De nummer vier van de wereld haalde ook in Indian Wells de finale, maar daarin was de Amerikaan Taylor Fritz te sterk. Hij kampte toen al met een ribblessure die hem tot dit toernooi aan de kant hield.

Het was de derde keer dat Nadal en Alcaraz tegen elkaar speelden en de eerste keer dat het toptalent aan het langste eind trok. Vorig jaar troffen ze elkaar ook in Madrid en toen was Nadal nog duidelijk de sterkste (6-1 en 6-2), maar Alcaraz is in razend tempo uitgegroeid tot wereldtopper.

De grote tennisbelofte, die wordt gezien als de natuurlijke opvolger van tennislegende Nadal, is momenteel de nummer negen van de wereld en zal door zijn zeges in Madrid verder stijgen op de wereldranglijst. Hij won dit jaar al de graveltoernooien in Rio de Janeiro en Barcelona en het Masters-toernooi in Miami.

Djokovic heeft weinig te duchten van Hurkacz

Voor een plek in de finale neemt Alcaraz het op tegen Djokovic. De 34-jarige Serviër trok na een uur en twintig minuten aan het langste eind tegen Hurkacz: 6-3 en 6-4. De Poolse nummer veertien van de wereld dwong geen enkel breakpoint af en verloor zelf twee keer zijn servicegame.

Djokovic speelt in Madrid pas zijn vierde toernooi van 2022. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar is niet gevaccineerd tegen COVID-19, waardoor hij eerder dit jaar niet mee mocht doen aan de Australian Open en de grote hardcourttoernooien in de Verenigde Staten.

Vorige maand speelde Djokovic in Belgrado zijn eerste graveltoernooi van het jaar. Hij bereikte voor eigen publiek de finale, maar ging daarin ten onder tegen de Rus Andrey Rublev. In Madrid rekende hij op weg naar de finale al af met Gaël Monfils en Andy Murray (walk-over vanwege ziekte).

Djokovic kan het Masters-toernooi in Madrid voor de vierde keer winnen, na eerder succes in 2011, 2016, 2019. 'The Djoker' bereidt zich in de Spaanse hoofdstad en volgende week in Rome voor op Roland Garros (22 mei-5 juni).