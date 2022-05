Novak Djokovic heeft vrijdag overtuigend de halve finales van het Masters-toernooi van Madrid bereikt. De nummer één van de wereld had op het Spaanse gravel weinig te duchten van de Pool Hubert Hurkacz.

De 34-jarige Djokovic trok na een uur en twintig minuten aan het langste eind: 6-3 en 6-4. Hurkacz, de nummer veertien van de wereld, dwong geen enkel breakpoint af en verloor zelf twee keer zijn servicegame.

Djokovic speelt in Madrid pas zijn vierde toernooi van 2022. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar is niet gevaccineerd tegen COVID-19, waardoor hij eerder dit jaar niet mee mocht doen aan de Australian Open en de grote hardcourttoernooien in de Verenigde Staten.

Vorige maand speelde Djokovic in Belgrado zijn eerste graveltoernooi van het jaar. Hij bereikte voor eigen publiek de finale, maar ging daarin ten onder tegen de Rus Andrey Rublev. In Madrid rekende hij op weg naar de finale al af met Gaël Monfils en Andy Murray (walk-over vanwege ziekte).

Djokovic kan het Masters-toernooi in Madrid voor de vierde keer winnen, na eerder succes in 2011, 2016, 2019. 'The Djoker' bereidt zich in de Spaanse hoofdstad en volgende week in Rome voor op Roland Garros (22 mei-5 juni).

Voor een plek in de finale neemt Djokovic het op tegen Rafael Nadal of Carlos Alcaraz. De twee Spanjaarden beginnen om 16.00 uur aan hun partij.