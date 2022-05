Daniil Medvedev maakt volgende week bij het ATP-toernooi van Genève zijn rentree. De Rus, die begin april een rugoperatie onderging, lijkt daarmee op tijd fit voor deelname aan Roland Garros.

Medvedev stond niet ingeschreven voor het graveltoernooi in Genève, maar hij kreeg vrijdag een wildcard van de organisatie in de Zwitserse stad.

De 26-jarige Medvedev, nummer twee van de wereldranglijst, dacht na zijn operatie één tot twee maanden nodig te hebben om te herstellen en het heeft ongeveer vijf weken geduurd. Hij miste daardoor het Masters-toernooi van Madrid.

Het laatste toernooi van Medvedev is het Masters-toernooi van Miami. Hij verloor daar eind maart in de kwartfinales van de Pool Hubert Hurkacz en wacht nog op zijn eerste titel in 2022.

In 2021 verloor Daniil Medvedev in de kwartfinales van Roland Garros van Stéfanos Tsitsipás. Foto: Getty Images

Medvedev is niet welkom op Wimbledon

Medvedev is niet welkom op Wimbledon, maar mag wel meedoen aan Roland Garros. Wimbledon nam het besluit om Russische en Belarussische spelers te weren, vanwege de oorlog in Oekraïne.

Tennisbonden ATP en WTA laten de spelers uit die landen wel deelnemen, maar onder de neutrale vlag. Medvedev doet volgende maand onder neutrale vlag ook mee aan het grastoernooi van Rosmalen.

Roland Garros begint op zondag 22 mei. Vorig jaar kwam Medvedev in Parijs tot de kwartfinales, waarna hij op de US Open zijn eerste Grand Slam-titel veroverde. In Genève kwam Medvedev in 2021 niet in actie. Het toernooi werd toen gewonnen door Casper Ruud, die dit jaar zijn titel verdedigt.