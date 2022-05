Rafael Nadal is donderdag ontsnapt aan uitschakeling in de achtste finales van het Masters-toernooi in Madrid. De Spanjaard overleefde in zijn partij tegen David Goffin maar liefst vier matchpoints.

De 35-jarige Nadal was met 6-3, 5-7 en 7-6 (9) te sterk voor de vier jaar jongere Goffin, die woensdag nog verantwoordelijk was voor de uitschakeling van Botic van de Zandschulp. De partij op het gravel in Madrid duurde drie uur en dertien minuten.

Nadal begon matig aan de partij en kwam in de vijfde game een break achter. De 21-voudig Grand Slam-winnaar herstelde het evenwicht meteen en stond in het vervolg van de eerste set geen enkele game meer af.

In het tweede bedrijf nam Nadal al snel een break voorsprong en kreeg hij bij een stand van 5-3 zijn eerste matchpoint. Die verprutste de huidige nummer vier van de wereld en in de volgende game verzuimde hij ook op eigen service de wedstrijd af te maken. Even later sloeg Goffin wel toe op zijn tweede setpunt.

De mondiale nummer zestig kreeg ook in de openingsgame van de beslissende set enkele breakkansen, maar ditmaal werkte Nadal ze weg. Daarna ging de strijd lange tijd gelijk op tot de tiebreak. Daarin verspeelde Goffin maar liefst vier matchpoints. Nadal maakte het wel af op zijn vierde matchpoint.

David Goffin moest na drie uur en dertien minuten zijn meerdere erkennen in Rafael Nadal. David Goffin moest na drie uur en dertien minuten zijn meerdere erkennen in Rafael Nadal. Foto: Getty Images

Nadal speelt eerste toernooi sinds eind maart

In de kwartfinales neemt Nadal het op tegen zijn landgenoot Carlos Alcaraz, die donderdag zijn negentiende verjaardag viert, of de Brit Cameron Norrie. Die partij staat later op de avond op het programma.

Nadal is in Madrid bezig aan zijn eerste toernooi sinds eind maart, toen hij de finale van het Masters-toernooi in Indian Wells verloor van de Amerikaan Taylor Fritz. Hij kampte toen al met een ribblessure die hem sindsdien aan de kant hield, maar hij wilde ondanks een rommelige voorbereiding toch meedoen in de Spaanse hoofdstad.

Nadal kan in Spanje al zijn vierde toernooi van dit jaar winnen. De geboren Mallorcaan schreef in de afgelopen maanden al de Australian Open en de ATP-toernooien in Melbourne en Acapulco op zijn naam. In de finale van Indian Wells leed hij pas zijn eerste nederlaag van het seizoen. Nadal won het toernooi in Madrid vijf keer: 2005, 2010, 2013, 2014 en 2017.

Ook titelverdediger Alexander Zverev plaatste zich voor de kwartfinales. De Duitser zag zijn Italiaanse opponent Lorenzo Musetti opgeven toen hij met 6-3 en 1-0 leidde. In zijn volgende partij treft Zverev de Canadees Félix Auger-Aliassime, die de Italiaan Jannik Sinner slechts drie games gunde: 6-1 en 6-2.

Novak Djokovic bereikte zonder te spelen de laatste acht, omdat zijn tegenstander Andy Murray zich ziek afmeldde. Stéfanos Tsitsipás ontdeed zich in de achtste finales van de Bulgaar Grigor Dimitrov: 6-3 en 6-4.