Andy Murray heeft zich donderdag afgemeld voor zijn partij tegen Novak Djokovic in de achtste finales van het Masters-toernooi in Madrid. De drievoudig Grand Slam-winnaar is ziek.

Zijn afmelding is een tegenvaller voor Murray, die in Madrid juist weer eens de smaak te pakken had op gravel. Hij won er zijn eerste gravelpartij sinds 2017 door Dominic Thiem te verslaan en rekende in de tweede ronde af met de als veertiende geplaatste Denis Shapovalov.

De 34-jarige Schot zou voor het eerst in ruim vijf jaar tegenover Djokovic staan, die nu een vrije doortocht heeft naar de kwartfinales. De nummer één van de wereld speelt daarin tegen Hubert Hurkacz of Dusan Lajovic.

Murray stond de laatste jaren veel aan de kant door blessureleed. De tweevoudig Wimbledon-winnaar (2013 en 2016) en eenmalig US Open-winnaar (2012), die in het verleden nummer één van de wereld was, bezet momenteel de 78e plek op de ATP-ranglijst.

Naast Djokovic zitten ook toptienspelers Alexander Zverev, Rafael Nadal, Stéfanos Tsitsipás, Andrey Rublev, Carlos Alcaraz, Félix Auger-Aliassime, Cameron Norrie en Jannik Sinner nog in het toernooi in Madrid.