Tallon Griekspoor maakt komend weekend zijn rentree op het Masters-toernooi van Rome. De Haarlemmer heeft zaterdag de training hervat nadat hij een aantal weken aan de kant stond met een blessure aan zijn nek.

Griekspoor, de nummer 57 van de wereld, meldde zich af voor de graveltoernooien van Barcelona, München en Madrid. Hij wacht al bijna drie maanden op een zege op het hoogste niveau.

Begin februari bereikte de 25-jarige Nederlander de tweede ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. Sindsdien won hij alleen nog een enkelpartij in de Davis Cup-ontmoeting van Nederland met Canada.

Griekspoor moet zich in Rome via het kwalificatietoernooi voor het hoofdschema zien te plaatsen. Landgenoot Botic van de Zandschulp is rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi, dat zondag van start gaat.

Eind vorig jaar zette Griekspoor een reeks neer van 26 overwinningen op rij, maar die lijn heeft hij niet kunnen doortrekken. Dit seizoen heeft hij pas vier keer gewonnen.

In Rome is vrijwel de volledige tennistop present. Uit de mondiale top twintig ontbreken alleen Daniil Medvedev, Matteo Berrettini en Taylor Fritz.