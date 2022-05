Botic van de Zandschulp is er woensdagavond niet in geslaagd de derde ronde van het Masters-toernooi in Madrid te bereiken. De Nederlander ging op het Spaanse gravel kansloos ten onder tegen de Belg David Goffin en loopt daardoor een duel met de van een blessure herstelde Rafael Nadal mis.

Van de Zandschulp haalde niet zijn gebruikelijke niveau en kwam daardoor flink tekort tegen Goffin, drievoudig kwartfinalist op een Grand Slam-toernooi: 6-4 en 6-2. De 26-jarige Veenendaler verloor de eerste set door een break op 3-3 en begon het tweede bedrijf door voor de tweede keer in de partij zijn servicegame in te leveren.

Na een nieuwe break op 1-3 pakte Van de Zandschulp weliswaar zijn laatste strohalm door de 31-jarige Goffin eindelijk een break toe te brengen, maar een spectaculaire comeback zat er dit keer niet in. Hij verloor op 2-4 voor de vierde keer zijn servicegame en daarna gooide Goffin (ATP-60) het duel met een love game op slot.

In de eerste ronde had Van de Zandschulp nog voor een fraaie overwinning gezorgd. De nummer 31 van de wereld overleefde een matchpoint tegen de Spanjaard Pablo Carreño Busta en trok in drie sets aan het langste eind. Het is de eerste keer dat Van de Zandschulp meedeed aan het Masters-toernooi in Madrid.

Vorige week maakte Van de Zandschulp nog een uitstekende indruk op het ATP 250-toernooi in München. De kopman van het Nederlandse tennis bereikte mede door een zege op wereldtopper Casper Ruud voor het eerst de finale van een ATP-toernooi, maar hij moest tegen Holger Rune opgeven vanwege ademhalingsproblemen.

Van de Zandschulp doet volgende week ook nog mee aan het Masters-toernooi in Rome, zijn laatste graveltoernooi voor Roland Garros (22 mei-4 juni). Vorig jaar haalde de Veenendaler als qualifier de tweede ronde in Parijs en liep hij nipt een plek in de derde ronde mis.

Botic van de Zandschulp kon zijn fraaie zege in de eerste ronde geen vervolg geven tegen David Goffin. Foto: Getty Images

Nadal wint zonder setverlies bij rentree

Bij een overwinning op Goffin had Van de Zandschulp het in de derde ronde opgenomen tegen Nadal, die zijn rentree maakte na een afwezigheid van ruim een maand. De Spanjaard rekende in twee sets af met de Serviër Miomir Kecmanovic: 6-2 en 7-6 (4).

In de eerste set verloor de 21-voudig Grand Slam-winnaar slechts vijftien punten. De 22-jarige Kecmanovic (ATP-32) bood in het tweede bedrijf meer tegenstand en plaatste twee breaks, maar dat was niet voldoende om Nadal te verrassen.

Het was voor Nadal zijn eerste optreden sinds eind maart, toen hij de finale van het Masters-toernooi in Indian Wells verloor van de Amerikaan Taylor Fritz. De Spanjaard kampte toen al met een ribblessure die hem sindsdien aan de kant hield, maar hij wilde ondanks een rommelige voorbereiding toch meedoen in Madrid.

Nadal kan in zijn geboorteland al zijn vierde toernooi van dit jaar winnen. De huidige nummer vier van de wereld schreef in de afgelopen maanden al het ATP 250-toernooi in Melbourne, de Australian Open en het ATP 500-toernooi in Acapulco op zijn naam. In de finale van Indian Wells leed hij pas zijn eerste nederlaag van het seizoen.

In Madrid is Nadal in het verleden vaak succesvol geweest. De gravelkoning won het Masters-toernooi in 2005, 2010, 2013, 2014 en 2017. In 2009, 2011 en 2015 stond Nadal ook in de finale, maar ging hij onderuit.