Botic van de Zandschulp doet voor het eerst mee aan de Libéma Open, het grastoernooi van Rosmalen dat van 4 tot en met 12 juni gehouden wordt. De Nederlander bevestigde woensdag zijn deelname.

"Als tennissers verblijven we veel in het buitenland. Ik kijk er daarom naar uit om in Nederland voor eigen publiek te mogen spelen", zegt Van de Zandschulp op de website van de Libéma Open.

Het toernooi werd de afgelopen twee jaar geschrapt vanwege de coronapandemie. Eerder was de ranking van Van de Zandschulp niet goed genoeg voor een plek in het hoofdtoernooi. In 2018 speelde hij wel in de kwalificaties, maar werd hij meteen uitgeschakeld.

Van de Zandschulp is de derde aansprekende naam die door de toernooiorganisatie is gestrikt. De mondiale nummer twee Daniil Medvedev doet mee aan het toernooi, evenals David Goffin. De 31-jarige Belg staat zestigste op de wereldranglijst, maar in 2017 was hij nog de nummer zeven.

Laatste tien winnaars mannentoernooi Libéma Open 2019: Adrian Mannarino

2018: Richard Gasquet

2017: Gilles Müller

2016: Nicolas Mahut

2015: Nicolas Mahut

2014: Roberto Bautista Agut

2013: Nicolas Mahut

2012: David Ferrer

2011: Dmitry Tursunov

2010: Sergiy Stakhovsky

Van de Zandschulp is bezig aan imposante opmars

De 26-jarige Van de Zandschulp stond afgelopen zondag in München voor het eerst in de finale van een ATP-toernooi. Hij moest in de eerste set opgeven met ademhalingsproblemen.

De Veenendaler, die vorig jaar de kwartfinales haalde op de US Open, is aan een knappe opmars bezig. Sinds maandag is hij de nummer 31 van de wereldranglijst, terwijl hij een jaar geleden nog ver buiten de top honderd stond.

De kopman van het Nederlandse tennis heeft het nu iets beter gedaan dan Robin Haase, die op het hoogtepunt van zijn carrière de 33e positie op de wereldranglijst bekleedde. Richard Krajicek, Sjeng Schalken en Martin Verkerk zijn de enige Nederlandse mannen die deze eeuw hoger stonden dan Van de Zandschulp.

Momenteel doet Van de Zandschulp mee aan het Masters-toernooi van Madrid. Hij versloeg dinsdag Pablo Carreño Busta in de eerste ronde en stuit in de tweede ronde op Goffin.