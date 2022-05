Andy Murray is dinsdagavond laat doorgestoten naar de achtste finales van het Masters-toernooi in Madrid. De drievoudig Grand Slam-winnaar was te sterk voor Denis Shapovalov en stuit in de volgende ronde op Novak Djokovic.

In een partij van ruim twee uur was Murray met 6-1, 3-6 en 6-2 te sterk voor de Canadees Shapovalov, die de nummer zestien van de wereld is. Zelf is de Schot, die in het verleden de ATP-ranglijst aanvoerde, de mondiale nummer 78.

Zijn overwinning is een nieuwe opsteker voor Murray, die in de openingsronde te sterk was voor Dominic Thiem. Die zege betekende zijn eerste winstpartij op gravel in bijna vijf jaar; in 2017 had hij op Roland Garros voor het laatst succes op het gemalen baksteen.

Voor een plek in de kwartfinales van het toernooi in Madrid moet Murray nu zien af te rekenen met Djokovic. De nummer één van de wereld ontdeed zich dinsdag in de tweede ronde van Gaël Monfils (6-3, 6-2).

Ongeveer tegelijk met Murray plaatste ook Carlos Alcaraz zich voor de achtste finales in Madrid. Het Spaanse toptalent ontdeed zich zonder setverlies van Nikoloz Basilashvili: 6-3 en 7-5. In de volgende ronde treft hij Cameron Norrie of John Isner.

Verder zit onder anderen Botic van de Zandschulp nog in het toernooi. De Nederlander speelt woensdag in de tweede ronde tegen de Belg David Goffin.