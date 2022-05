Botic van de Zandschulp is dinsdag met een knappe zege begonnen aan het Masters-toernooi van Madrid. De Nederlander overleefde dinsdag tegen Pablo Carreño Busta drie matchpoints en won uiteindelijk in drie sets: 6-7 (6), 7-6 (1) en 6-3.

Van de Zandschulp trekt daarmee de goede lijn van vorige week door. In München stond hij zondag voor het eerst in zijn carrière in de finale van een ATP-toernooi, al eindigde het duel met Holger Rune door een opgave wegens ademhalingsproblemen in een deceptie.

Medische tests brachten daarna niets zorgwekkends aan het licht, waardoor de Veenendaler gewoon mee kon doen in Madrid. Daar trof hij met de als zestiende geplaatste Carreño Busta, tweevoudig halvefinalist op de US Open, meteen een tegenstander van naam.

De twee bleken goed aan elkaar gewaagd en na een eerste set zonder breaks moest de beslissing vallen in een tiebreak. Daarin knokte Van de Zandschulp zich knap terug van een achterstand van drie punten, om vervolgens met 8-6 aan het kortste eind te trekken.

Van de Zandschulp laat partij kantelen

Die teleurstelling leek door te werken in de tweede set, waarin de nummer 31 van de wereld de eerste drie games naar zijn Spaanse tegenstander zag gaan. Daarna richtte Van de Zandschulp zich echter knap op. Hij kwam terug van een break achterstand en sleepte, na drie matchpoints weggewerkt te hebben, een tiebreak uit het vuur. Daarin was hij oppermachtig.

Bij Carreño Busta kreeg de irritatie steeds meer de overhand, zeker nadat hij een waarschuwing had gekregen wegens coaching. Van de Zandschulp hield het hoofd koel, plaatste op 3-2 in de derde set een break en serveerde even later de wedstrijd uit.

In de tweede ronde speelt Van de Zandschulp tegen David Goffin. De Belg was ooit de nummer zeven van de wereld, maar is inmiddels afgegleden naar de zestigste plaats.

Djokovic begin sterk aan jacht op vierde titel

Novak Djokovic begon ook sterk op het Spaanse gravel. Op jacht naar zijn vierde titel in de Spaanse hoofdstad was de mondiale nummer één in twee sets te sterk voor Gaël Monfils: 6-3 en 6-2.

Djokovic, die vorige week in Belgrado in de openingsronde werd uitgeschakeld en in de eerste ronde in Madrid een bye had, neemt het in de achtste finales op tegen de winnaar van de partij tussen drievoudig Grand Slam-winnaar Andy Murray en de mondiale nummer zestien Denis Shapovalov. Die wedstrijd staat later op de dag op het programma.

In Madrid gaat Djokovic op voor zijn vierde titel. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar was in 2011, 2016 en 2019 de beste op het gravel in de Spaanse hoofdstad. Daarmee hij is geen recordhouder: Rafael Nadal schreef het Masters-toernooi in zijn geboorteland vijf keer op zijn naam. De Spanjaard maakt in Madrid zijn rentree na een ribblessure en kan dus zijn record aanscherpen.