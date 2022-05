Novak Djokovic is dinsdag sterk begonnen aan het Masters-toernooi in Madrid. Op jacht naar zijn vierde titel in de Spaanse hoofdstad was de mondiale nummer één in twee sets te sterk voor Gaël Monfils: 6-3 en 6-2.

De 34-jarige Djokovic en de één jaar oudere Monfils waren net onderweg in de eerste set toen de partij werd stilgelegd vanwege de regen. Op dat moment stond het 2-2 in het Estadio Manolo Santana. Nadat het dak van het stadion was gesloten, kon de partij worden hervat.

Niet veel later nam Djokovic afstand van de Fransman, waarna hij geen fout meer maakte in de openingsset. In de tweede set kwam de Serviër al snel op een break voorsprong en ook die gaf hij niet meer uit handen. In de slotfase nam hij zelfs een dubbele break voorsprong en won hij met 6-2.

Djokovic, die vorige week in Belgrado in de openingsronde werd uitgeschakeld en in de eerste ronde in Madrid een bye had, neemt het in de achtste finales op tegen de winnaar van de partij tussen drievoudig Grand Slam-winnaar Andy Murray en de mondiale nummer zestien Denis Shapovalov. Die wedstrijd staat later op de dag op het programma.

In Madrid gaat Djokovic op voor zijn vierde titel. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar was in 2011, 2016 en 2019 de beste op het gravel in de Spaanse hoofdstad. Daarmee hij is geen recordhouder: Rafael Nadal schreef het Masters-toernooi in zijn geboorteland vijf keer op zijn naam. De Spanjaard maakt in Madrid zijn rentree na een ribblessure en kan dus zijn record aanscherpen.

Het Masters-toernooi in Madrid geldt als het belangrijkste voorbereidingstoernooi voor Roland Garros, dat van 22 mei tot 5 juni in Parijs wordt gehouden. Botic van de Zandschulp is ook van de partij in Madrid. Twee dagen nadat hij in de ATP-finale in München moest opgeven vanwege ademhalingsproblemen speelt hij tegen de Spanjaard Pablo Carreño Busta. De partij is nog bezig.