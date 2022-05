Tweevoudig Grand Slam-finalist Kevin Anderson stopt per direct met tennis. De 35-jarige Zuid-Afrikaan kampt al geruime tijd met blessures en heeft daarom dinsdag een punt achter zijn loopbaan gezet.

"Ik heb de laatste jaren zo veel verschillende uitdagingen en emoties beleefd", schrijft Anderson op Twitter. "Deze sport maakt me soms extreem gelukkig, maar tegelijkertijd ook erg eenzaam."

"Vandaag heb ik eindelijk en definitief de beslissing genomen om te stoppen met professioneel tennis. Deze reis heeft me de man gemaakt die ik nu ben. Mijn vader vertelde me ooit dat succes niet komt met resultaten, maar bestaat uit de hoeveelheid energie die je erin stopt. En wat dat betreft heb ik alles gegeven."

De ruim 2 meter lange Anderson stond bekend om zijn snoeiharde service. In 2018 stond hij op de vijfde plek op de wereldranglijst, de hoogste positie uit zijn loopbaan.

Anderson was twee keer dicht bij een Grand Slam-zege. In 2017 verloor hij in de finale van de US Open van Rafael Nadal en in de zomer van 2018 moest hij de Wimbledon-titel na de eindstrijd aan Novak Djokovic laten.

Daarna ging de carrière van Anderson als een nachtkaars uit. Mede door problemen met zijn schouder, knie en enkel gleed hij al snel uit de top honderd. Zijn laatste toernooi speelde hij in maart van dit jaar. Bij het ATP-toernooi van Miami werd hij uitgeschakeld in de tweede ronde.