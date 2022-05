Andy Murray heeft maandag voor het eerst in bijna vijf jaar een partij op gravel gewonnen. De drievoudig Grand Slam-winnaar was in de openingsronde van het Masters-toernooi in Madrid te sterk voor Dominic Thiem.

In een partij die onder een dicht dak werd gespeeld was Murray met 6-3 en 6-4 te sterk voor zijn Oostenrijkse tegenstander. Na ongeveer een uur en drie kwartier haalde hij het beslissende punt binnen.

De laatste keer dat Murray een gravelpartij won, was tijdens Roland Garros in 2017. Hij haalde toen de halve finales door af te rekenen met Kei Nishikori. In Madrid speelde de door blessureleed geplaagde Schot voor het eerst in bijna twee jaar weer eens op gravel.

"Toen ik een paar jaar geleden op gravel speelde, had ik steeds wat last van mijn lies. De laatste weken voelde mijn lichaam al heel goed aan en vanavond bewoog en speelde ik goed", stelde de 34-jarige Murray tevreden vast na zijn overwinning op Thiem.

De voormalige nummer één van de wereld, die momenteel de 78e positie inneemt, stuit in de volgende ronde op de als veertiende geplaatste Denis Shapovalov of lucky loser Ugo Humbert. Bij een nieuwe zege wacht mogelijk Novak Djokovic.

Thiem is nog niet de oude sinds hij eind maart zijn rentree maakte na een slepende polsblessure. De US Open-winnaar van 2020 en viervoudig Grand Slam-finalist is op de wereldranglijst weggezakt naar de 91e plaats.