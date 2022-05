Botic van de Zandschulp is fit genoeg om mee te doen aan het Masters-toernooi van Madrid. De Nederlander viel zondag in zijn eerste ATP-finale uit vanwege ademhalingsproblemen.

"Alle medische tests zijn goed, klaar om te beginnen", schrijft de 26-jarige Van de Zandschulp maandag op Instagram. Hij liep in de eerste set van de ATP-finale in München bij een 4-3-voorsprong tegen de Deen Holger Rune van de baan voor medisch onderzoek.

Na een kwartier kwam Van de Zandschulp terug en hervatte het spel, maar na drie punten in de achtste game werd duidelijk dat het nog steeds niet ging. Hij gaf op, waardoor de negentienjarige Rune voor het eerst in zijn loopbaan een ATP-toernooi won.

In Madrid neemt Van de Zandschulp het in de eerste ronde op tegen de Spanjaard Pablo Carreño Busta, de nummer achttien van de wereld.

Botic van de Zandschulp moest in zijn eerste ATP-finale opgeven. Foto: Getty Images

Van de Zandschulp steeg negen plekken op ranglijst

De finale zondag in München was de eerste keer sinds 2016 dat er een Nederlander in de eindstrijd van het enkelspel op ATP-niveau stond. Ondanks de opgave van Van de Zandschulp pakte hij in de Duitse stad veel punten voor de wereldranglijst. Hij steeg negen plekken naar de 31e plaats.

De kopman van het Nederlandse tennis, die vorig jaar rond deze tijd nog ver buiten de top honderd stond, heeft het nu iets beter gedaan dan Robin Haase. Haase stond op het hoogtepunt van zijn carrière op de 33e positie. De eerstvolgende Nederlander op de ranglijst na Van de Zandschulp is Tallon Griekspoor, die plek 57 inneemt.

Als Van de Zandschulp zijn ranking vasthoudt of verbetert, dan heeft de Veenendaler eind deze maand een geplaatste status op Roland Garros. De top 32 van de wereldranglijst is geplaatst op het Grand Slam-toernooi in Parijs en kan daardoor in de eerste en tweede ronde geen andere geplaatste speler treffen.