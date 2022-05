Novak Djokovic leeft mee met zijn oud-coach Boris Becker. De voormalige toptennisser werd vrijdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van tweeënhalf jaar voor het achterhouden van miljoenen euro's aan vermogen.

"Ik ben er kapot van, met name voor hem", zei Djokovic in de aanloop naar het Masters-toernooi in Madrid. "Hij is al heel lang een vriend van me en hij heeft me drie jaar gecoacht. Ik zie hem als iemand die een grote bijdrage heeft gehad aan het succes in mijn carrière."

De 54-jarige Becker werd in de zomer van 2017 failliet verklaard vanwege een onbetaalde lening van 3,5 miljoen pond (zo'n 4,2 miljoen euro) op zijn landgoed op het Spaanse Mallorca. Volgens de openbaar aanklager maakte de Duitser opzettelijk geld over naar andere rekeningen om te voorkomen dat de curator daar toegang tot had.

Daarnaast zou Becker enkele van zijn trofeeën hebben verborgen. De Duitser, een van de beste tennissers aller tijden, veroverde in zijn loopbaan zes Grand Slam-titels en eindigde in 1992 met olympisch goud.

Vanaf 2014 tot en met 2016 was Becker de coach van Djokovic. Onder de hoede van de Duitser won 'The Djoker' twee keer de Australian Open (2015 en 2016), twee keer Wimbledon (2014 en 2015), de US Open (2015) en Roland Garros (2016). Eind 2016 besloten Djokovic en Becker uit elkaar te gaan.

"Ik hoop vooral dat hij deze periode in de gevangenis goed doorkomt en dat hij daarna zijn normale leven weer kan oppakken. Al weet ik niet of 'normaal' het juiste woord is, want zijn leven is absoluut aan het veranderen. Ik bid voor hem en hoop dat hij mentaal gezond blijft. Dat is het meest uitdagend", aldus Djokovic.