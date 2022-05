Botic van de Zandschulp is op de maandag verschenen wereldranglijst negen plekken gestegen, naar de 31e positie. De Nederlander, die afgelopen week de finale haalde van het graveltoernooi in München, stond nog nooit zo hoog op de ATP-ranglijst en mag hopen op een geplaatste status bij Roland Garros.

De 26-jarige Van de Zandschulp boekte in Duitsland onder meer fraaie zeges op de mondiale nummer zeven Casper Ruud uit Noorwegen en de Serviër Miomir Kecmanovic. In de finale tegen de Deen Holger Rune - zijn eerste eindstrijd op ATP-niveau - moest de Veenendaler zondag in de eerste set opgeven vanwege ademhalingsproblemen.

Een jaar geleden rond deze tijd stond Van de Zandschulp nog ver buiten de top honderd (ATP-153). De kopman van het Nederlandse tennis heeft het nu iets beter gedaan dan Robin Haase, die op het hoogtepunt van zijn carrière de 33e positie op de wereldranglijst bekleedde.

Richard Krajicek, Sjeng Schalken en Martin Verkerk zijn de enige Nederlandse mannen die deze eeuw hoger stonden dan Van de Zandschulp. De voormalige nummer drie van de wereld Tom Okker is de hoogstgeplaatste Nederlandse tennisser aller tijden. Bij de vrouwen behaalde Kiki Bertens in mei 2019 de vierde plek.

Botic van de Zandschulp (links) moest in de eerste set opgeven tegen Holger Rune. Botic van de Zandschulp (links) moest in de eerste set opgeven tegen Holger Rune. Foto: Getty Images

Geplaatste status op Roland Garros lonkt

Mogelijk krijgt Van de Zandschulp deze week een nieuwe kans om zijn positie op de wereldranglijst te verbeteren. Mits fit genoeg doet de Nederlander mee aan het Masters-toernooi in Madrid. Hij neemt het in de eerste ronde op tegen de Spanjaard Pablo Carreño Busta.

Als Van de Zandschulp de 31e plek vasthoudt of verbetert, dan geniet hij eind deze maand een beschermde status op Roland Garros. De top 32 van de wereldranglijst is geplaatst op het Grand Slam-toernooi in Parijs en kan daardoor in de eerste ronde geen andere wereldtopper treffen.

Tallon Griekspoor zakte maandag een plekje op de wereldranglijst. De Nieuw-Venneper, die door nekpijn niet mee kon doen aan het graveltoernooi in München, is nu de nummer 57 van de wereld. Hij verwacht volgende week mee te kunnen doen aan het kwalificatietoernooi voor het Masters-toernooi op gravel in Rome.