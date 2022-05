Botic van de Zandschulp moest zondag in zijn eerste ATP-finale opgeven vanwege ademhalingsproblemen. De Veenendaler heeft daar al eens eerder last van gehad, maar weet niet wat de oorzaak ervan is.

"Helaas moest ik opgeven vandaag", schrijft Van de Zandschulp op Twitter. "Ik had last van ademhalingsproblemen en het werd onmogelijk om te spelen. Een half uur nadat ik was gestopt, ging het weer prima."

De 26-jarige Van de Zandschulp liep in München bij een 4-3-voorsprong van de baan omdat hij medisch onderzocht moest worden. Hij wees naar zijn borst en ging met zijn coach Peter Lucassen de kleedkamer in. Na bijna een kwartier keerde hij terug op de baan, maar na drie punten ging hij weer naar de kant en gaf hij geblesseerd op.

"Ik stond met 3-1 voor en sloeg op 30-15 een tweede service", vertelt de nummer veertig van de wereld aan De Telegraaf. "Hij miste die return, maar na mijn landing had ik ineens moeite met ademhalen. Ik dacht dat het wel snel over zou gaan, maar het bleef aanhouden."

Botic van de Zandschulp moest in de eerste set opgeven. Botic van de Zandschulp moest in de eerste set opgeven. Foto: EPA

'Ik dacht dat ik ervanaf was'

Vier à vijf jaar geleden had Van de Zandschulp ook al eens last van ademhalingsproblemen. "Ik dacht eigenlijk dat ik ervanaf was. Blijkbaar dus niet", zegt de Nederlander, die niet denkt de spanning de oorzaak was. "Toen ik het voor de eerste keer had, was dat helemaal niet tijdens een belangrijke wedstrijd en kwam het ook door één bepaalde beweging."

Het is nog onzeker of Van de Zandschulp komende week kan meedoen aan het Masters-toernooi in Madrid. "Dit is zeker een soort van zorgwekkend", aldus zijn coach Lucassen. "Je wilt niet dat het nog een keer gebeurt en het is ook echt even schrikken. Daarom gaan we eerst goed overleggen met het medisch team."

Voor Van de Zandschulp was de opgave een domper na een uitstekende week in München. Hij was aan een sterk toernooi bezig en versloeg onder anderen de als tweede geplaatste Casper Ruud in de kwartfinales.

"Ik heb laten zien dat ik een goed niveau te pakken heb en heb een aantal mooie overwinningen geboekt", zegt hij op de website van de ATP. "Ik hoop dat de komende weken verder op te bouwen en hetzelfde niveau te behouden, maar eerst moet ik fysiek klaar zijn voor het volgende toernooi."

Ondanks zijn opgave gaat Van de Zandschulp, de eerste Nederlander in een ATP-finale sinds Robin Haase in 2016, een aardige sprong op de wereldranglijst maken. Hij klimt maandag naar de 31e plaats, de hoogste notering in zijn loopbaan.