Botic van de Zandschulp is er zondag niet in geslaagd om het ATP-toernooi in München op zijn naam te schrijven. In de eerste ATP-finale uit zijn loopbaan gaf de Nederlander in de eerste set geblesseerd op tegen de Deen Holger Rune.

De 26-jarige Van de Zandschulp liep bij een 4-3-voorsprong van de baan omdat hij medisch onderzocht moest worden. Hij had toen net twee games achter elkaar verloren. Wat er precies aan de hand was, was niet duidelijk. Hij wees naar zijn borst en ging met zijn coach Peter Lucassen de kleedkamer in.

Na bijna een kwartier keerde Van de Zandschulp terug op het centercourt, maar zijn lichaamstaal verraadde dat hij nog steeds niet goed in zijn vel stak. Na drie punten in de achtste game ging hij naar de kant en gaf hij geblesseerd op. Daardoor won de negentienjarige Rune voor het eerst in zijn loopbaan een ATP-toernooi.

Voor Van de Zandschulp is de opgave een domper na een uitstekende week in München. De Veenendaler was aan een sterk toernooi bezig en versloeg Casper Ruud in de kwartfinales. Ruud was als tweede geplaatst in München en bezet de zevende plaats op de wereldranglijst.

Toernooiwinnaar Holger Rune. Toernooiwinnaar Holger Rune. Foto: AFP

Van de Zandschulp stijgt naar 31e plaats

Ondanks zijn opgave gaat Van de Zandschulp een flinke sprong op de rangschikking maken. De Nederlander is maandag de nieuwe nummer 31 van de wereld, de hoogste notering in zijn loopbaan. Van de Zandschulp begon in München als de mondiale nummer veertig en dat was toen ook al zijn beste plaats op de wereldranglijst.

Het is nog onduidelijk of Van de Zandschulp deelneemt aan het Masters-toernooi in Madrid, dat komende week op het programma staat. Daar zou hij zich verder voorbereiden op Roland Garros (22 mei-4 juni).

Het was voor het eerst sinds 2016 dat er weer een Nederlander in de finale van een ATP-toernooi stond. Destijds ging Robin Haase onderuit in de eindstrijd in Gstaad. Haase is ook de laatste Nederlandse toernooiwinnaar. In 2012 schreef hij voor de tweede en laatste keer het toernooi van Kitzbühel op zijn naam.

Nederlanders in ATP-finale 1. Tom Okker - 48 (26 titels)

2. Richard Krajicek - 26 (17 titels)

3. Sjeng Schalken - 12 (9 titels)

4. Jan Siemerink - 12 (4 titels)

5. Paul Haarhuis - 8 (1 titel)

6. Robin Haase - 5 (2 titels)

7. Jacco Eltingh - 4 (4 titels)

8. Michiel Schapers - 4 (0 titels)

8. Raemon Sluiter - 4 (0 titels)

10. Martin Verkerk - 3 (2 titels)

11. Peter Wessels - 2 (1 titel)

12. Mark Koevermans - 1 (1 titel)

13. Huub van Boeckel - 1 (0 titels)

14. Botic van de Zandschulp - 1 (0 titels)