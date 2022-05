Botic van de Zandschulp kan zondag bij de BMW Open in München de elfde Nederlandse tennisser ooit worden die een ATP-titel verovert in het enkelspel. Als hij daarin slaagt, is hij waarschijnlijk de eerste Nederlander sinds september 2004 in de top dertig van de wereldranglijst.

De 26-jarige Van de Zandschulp plaatste zich zaterdag op het Duitse gravel voor het eerst voor een ATP-finale door de Serviër Miomir Kecmanovic te verslaan in drie sets (2-6, 7-6 (4) en 6-4). Tegenstander in de eindstrijd is zondag het Deense talent Holger Rune, de nummer zeventig van de wereldranglijst. Van de Zandschulp staat veertigste.

Van de Zandschulp treedt met zijn finaleplaats in de voetsporen van Robin Haase, die in 2016 in Gstaad de laatste Nederlander was in een ATP-finale. Hij verloor toen van de Spanjaard Feliciano López. Haase is ook de laatste Nederlander met een ATP-titel; in 2012 won hij voor de tweede keer het toernooi van Kitzbühel.

In totaal zijn er tien Nederlanders met een of meer ATP-titels achter hun naam. Tom Okker heeft de meeste titels (26), gevolgd door Richard Krajicek (17) en Sjeng Schalken (9). Van de Zandschulp is de veertiende Nederlander die een finale op ATP-niveau bereikt heeft.

Huub van Boeckel, Michiel Schapers en Raemon Sluiter stonden wel in een of meerdere finales, maar pakten nooit een titel.

Nederlanders in ATP-finale 1. Tom Okker - 48 (26 titels)

2. Richard Krajicek - 26 (17 titels)

3. Sjeng Schalken - 12 (9 titels)

4. Jan Siemerink - 12 (4 titels)

5. Paul Haarhuis - 8 (1 titel)

6. Robin Haase - 5 (2 titels)

7. Jacco Eltingh - 4 (4 titels)

8. Michiel Schapers - 4 (0 titels)

8. Raemon Sluiter - 4 (0 titels)

10. Martin Verkerk - 3 (2 titels)

11. Peter Wessels - 2 (1 titel)

12. Mark Koevermans - 1 (1 titel)

13. Huub van Boeckel - 1 (0 titels)

14. Botic van de Zandschulp - 1

Vreugde bij Botic van de Zandschulp, die indruk maakt in München. Foto: AP

Acht Nederlanders haalden top dertig

Ook qua ranking kan het een bijzondere tennisdag worden voor Nederland. Bij een zege op Rune stijgt Van de Zandschulp waarschijnlijk tot net in de top dertig van de ATP-ranglijst. De laatste Nederlander in de top dertig was Schalken, bijna achttien jaar geleden.

In totaal zijn er acht Nederlanders die ooit de top dertig stonden: Okker, Krajicek, Schalken, Jan Siemerink, Martin Verkerk, Paul Haarhuis, Jacco Eltingh en Schapers. Okker is de hoogst geklasseerde Nederlander ooit. Hij stond in 1974 op de derde plek, waarna Krajicek in 1999 de mondiale nummer vier was.

Beste Nederlander deze eeuw was Schalken in 2003 op de elfde plaats. Bij de vrouwen is Kiki Bertens de hoogst geklasseerde Nederlandse ooit, met de vierde plek op de WTA-ranglijst in 2019.

De finale in München tussen Van de Zandschulp en Rune begint zondag op zijn vroegst om 13.30 uur.