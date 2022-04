Botic van de Zandschulp heeft zaterdag in München voor het eerst in zijn loopbaan de finale van een ATP-toernooi bereikt. De Nederlander was op het Duitse gravel in drie sets te sterk voor de Serviër Miomir Kecmanovic: 2-6, 7-6 (4) en 6-4.

Het zag er lang niet naar uit dat Van de Zandschulp de finale zou halen, want hij werd in de eerste set drie keer gebroken en verloor het punt dan ook met 6-2 tegen de nummer 38 van de wereld. Vanaf de tweede set kwam de Veenendaler beter in zijn spel. Nadat hij de tweede set via een tiebreak naar zich toetrok, was hij in de derde set een klasse apart.

In de finale van het ATP 250-toernooi in München wacht Van de Zandschulp een duel met het Deense talent Holger Rune (ATP-70) of de Duitser Oscar Otte (ATP-62). Rune was in de tweede ronde verantwoordelijk voor de uitschakeling van de als eerste geplaatste Alexander Zverev.

Het was de tweede keer in zijn loopbaan dat Van de Zandschulp in de halve finales van een ATP-toernooi stond. In oktober 2021 voegde de Veenendaler zich bij de laatste vier op het indoortoernooi in Sint-Petersburg, maar Marin Cilic hield hem toen uit de finale.

Door zijn overwinningen in München zal Van de Zandschulp maandag weer wat plekken op de wereldranglijst stijgen. De kopman van het Nederlandse tennis bezet momenteel de veertigste positie, zijn beste ranking ooit.

Van de Zandschulp vervolgt zijn voorbereiding op Roland Garros (22 mei-4 juni) met het Masters-toernooi in Madrid dat komende week begint. Hij neemt het in de eerste ronde op tegen de Spanjaard Pablo Carreño Busta, de nummer achttien van de wereld.