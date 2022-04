Voormalig toptennisser Boris Becker is vrijdag door een rechter in Londen tot 2,5 jaar gevangenisstraf veroordeeld. De 54-jarige Duitser is schuldig bevonden aan het verbergen van miljoenen euro's aan vermogen voor zijn curator bij zijn faillissement in 2017.

Becker, die nog in beroep kan gaan, had maximaal een gevangenisstraf van zeven jaar kunnen krijgen. Beckers advocaat Jonathan Laidlaw pleitte vrijdag alleen voor een voorwaardelijke straf, omdat zijn cliënt al genoeg geleden heeft. "Hij is door deze zaak publiekelijk vernederd en zijn reputatie is aan flarden. Hij heeft letterlijk alles verloren."

Rechter Deborah Taylor vond een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plaats. "Er is zoveel geld verloren gegaan", zei ze. Bij goed gedrag hoeft Becker mogelijk maar de helft van zijn straf uit te zitten.

Becker werd in de zomer van 2017 failliet verklaard vanwege een onbetaalde lening van 3,5 miljoen pond (zo'n 4,2 miljoen euro) op zijn landgoed in het Spaanse Mallorca.

Volgens de openbaar aanklager maakte de Duitser vervolgens opzettelijk geld over naar andere rekeningen om te voorkomen dat curator Mark Ford daar toegang tot had. Ook zou hij zijn Wimbledon-bekers uit 1985 en 1989, de Australian Open-trofeeën uit 1991 en 1996 en zijn gouden medaille van de Olympische Spelen van 1992 tijdens de procedure hebben verborgen.

Becker werd drie weken geleden door een jury al schuldig bevonden aan 4 van de 24 aanklachten die tegen hem waren ingediend. Hij ontkende zelf alle beschuldigingen en schoof de schuld af op zijn adviseurs.

Boris Becker arriveerde vrijdag bij de rechtbank in Londen met zijn partner Lilian de Carvalho Monteiro. Boris Becker arriveerde vrijdag bij de rechtbank in Londen met zijn partner Lilian de Carvalho Monteiro. Foto: ANP

Becker een van de beste tennissers ooit

Becker geldt als een van de beste tennissers aller tijden. De Duitser wist drie keer Wimbledon (1985, 1986 en 1989), twee keer de Australian Open (1991 en 1996) en één keer de US Open (1989) te winnen.

Na zijn afscheid in 1999 raakte Becker verzeild in verschillende privéproblemen. Zo bouwde hij een miljoenenschuld op, die opliep tot 12 miljoen euro.

Becker bleef wel in de tenniswereld actief. Sinds 2002 is hij tijdens Wimbledon commentator bij de BBC. Ook was hij van 2013 tot 2016 coach van de huidige mondiale nummer één Novak Djokovic.