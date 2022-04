Botic van de Zandschulp heeft vrijdag de halve finales van het graveltoernooi in München bereikt. In de kwartfinale versloeg hij de Noorse mondiale nummer zeven Casper Ruud in twee sets: 7-5 en 6-1.

Voor Van de Zandschulp, de nummer veertig van de wereld, is het de tweede keer dat hij weet door te dringen tot de laatste vier van een ATP-toernooi.

In de halve finale van zaterdag neemt hij het op tegen de Serviër Miomir Kecmanovic, die op plek 38 van de wereldranglijst staat.

Van de Zandschulp en Ruud waren in de eerste set van hun kwartfinale aan elkaar gewaagd en behielden tot 5-5 beiden hun eigen servicegames, waarna de Nederlander de set uiteindelijk naar zich toetrok door een break in de elfde game.

Ruud won vervolgens de eerste game van de tweede set, maar kon die voorsprong niet uitbreiden. Van de Zandschulp pakte zes games op rij en greep daarmee de zege.

Vorig jaar was Van de Zandschulp bij de US Open ook al te sterk voor Ruud.

Casper Ruud was in de tweede set kansloos tegen Botic van de Zandschulp. Casper Ruud was in de tweede set kansloos tegen Botic van de Zandschulp. Foto: AP

Derde overwinning tegen toptienspeler

Het is de derde keer dat de 26-jarige Veenendaler een speler uit de mondiale top tien verslaat.

Eerder dit jaar was hij in Indian Wells te sterk voor de Canadese mondiale nummer negen Félix Auger-Aliassime en vorig jaar won hij in Sint-Petersburg van de Rus Andrey Rublev, die plek zes op de wereldranglijst bezette.

Van de Zandschulp haalde dit jaar twee keer eerder de kwartfinales van een ATP-toernooi, maar in zowel Melbourne als Marrakesh liep hij een plek bij de laatste vier mis.