Botic van de Zandschulp heeft donderdag met speels gemak de kwartfinales van het graveltoernooi in München bereikt. De Nederlander rekende in de tweede ronde af met de Belarus Egor Gerasimov: 6-2 en 6-3.

De 26-jarige Van de Zandschulp kwam amper in de problemen tegen qualifier Gerasimov, de nummer 150 van de wereld. De Veenendaler werd geen enkele keer gebroken en toonde zich effectief bij zijn eigen breakkansen. Hij besliste het duel na iets meer dan een uur spelen met zijn vierde break in de wedstrijd.

In de eerste ronde was Van de Zandschulp al te sterk voor de Amerikaan Brandon Nakashima: 7-6 (3) en 6-3. In de kwartfinales wacht de als achtste geplaatste Nederlander een wedstrijd tegen de Noorse wereldtopper Casper Ruud (ATP-7), die in een lange partij te sterk was voor de Slowaak Alex Molcan (ATP-46): 3-6, 6-4 en 6-4.

Van de Zandschulp haalde dit jaar twee keer eerder de kwartfinales van een ATP-toernooi, maar in zowel Melbourne als Marrakesh liep hij een plek bij de laatste vier mis. In Marrakesh was uitgerekend Molcan verantwoordelijk voor zijn uitschakeling.

In oktober vorig jaar bereikte Van de Zandschulp voor het eerst de halve finales van een ATP-toernooi. De huidige nummer veertig van de wereld liep toen de finale mis door een nederlaag tegen de Kroaat Marin Cilic.

In München bereidt Van de Zandschulp zich voor op Roland Garros, dat 22 mei van start gaat in Parijs. Hij doet in de aanloop naar het Grand Slam-toernooi op gravel ook nog mee aan de Masters-toernooien in Madrid en Rome. Van de Zandschulp haalde vorig jaar als qualifier de tweede ronde op Roland Garros.