Botic van de Zandschulp heeft woensdag zonder al te veel problemen de tweede ronde van het graveltoernooi van München bereikt. De kopman van het Nederlandse tennis was in de openingsronde in twee sets te sterk voor de Amerikaan Brandon Nakashima: 7-6 (3) en 6-3.

De 26-jarige Van de Zandschulp en de zes jaar jongere Nakashima gingen nog gelijk op in de eerste set. De Nederlander kwam weliswaar direct op een break voorsprong tegen de nummer 76 van de wereld, maar verspeelde die al vrij snel weer. In de tiebreak nam hij definitief afstand van de Amerikaan door het naspel met 7-3 te winnen.

In de tweede set stond er geen maat op Van de Zandschulp. De Veenendaler kwam aanvankelijk op een break achterstand, maar poetste die direct weg en brak Nakashima vervolgens drie keer. De Amerikaan kon slechts één break wegwerken, waardoor Van de Zandschulp met 6-3 won. In de volgende ronde treft hij de Belarussische qualifier Egor Gerasimovde.

Van de Zandschulp bereidt zich op het gravel van München voor op Roland Garros, dat op 22 mei begint. Als nummer veertig van de wereld is hij al verzekerd van een plaats in het hoofdtoernooi. Vorig jaar stoomde hij van de kwalificaties op tot de tweede ronde van het Grand Slam-toernooi in Parijs. Daarin verloor hij van de latere kwartfinalist Alejandro Davidovich Fokina.

Gravel is een van favoriete ondergronden van Van de Zandschulp. Begin deze maand reikte hij tot de kwartfinales van het graveltoernooi van Marrakesh. Twee weken geleden werd hij echter uitgeschakeld in de openingsronde van het graveltoernooi van Monte Carlo. Vervolgens meldde hij zich af voor het ATP-toernooi van Barcelona omdat hij zich niet fit voelde.