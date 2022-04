Rafael Nadal maakt volgende week op het Masters-toernooi in Madrid zijn rentree. De Spanjaard is zo goed als hersteld van de ribblessure die hem een maand aan de kant hield.

De 35-jarige Nadal liep de kwetsuur eind maart op tijdens het Masters-toernooi van Indian Wells. De 21-voudig Grand Slam-winnaar vertelde dat hij in zijn verloren finale tegen de Amerikaan Taylor Fritz onder meer last had van ademhalingsproblemen.

Door zijn ribblessure moest Nadal onder meer het Masters-toernooi in Monte Carlo en het ATP-toernooi in Barcelona op gravel aan zich voorbij laten gaan. Vorige week hervatte 'Rafa' de training, maar hij heeft geen hoge verwachtingen van zijn rentree in Madrid, waar hij zijn eerste graveltoernooi van het jaar gaat spelen.

"Hoewel de voorbereiding moeilijk is geweest, wil ik heel graag voor eigen publiek spelen. Zo veel mogelijkheden zijn er niet om dat te doen. Ik zal mijn uiterste best doen", schrijft Nadal in een reactie op Twitter.

Rafael Nadal gaat in Madrid zijn eerste graveltoernooi van het jaar spelen. Foto: Getty Images

Nadal kan in Madrid zijn vierde ATP-titel veroveren

Nadal is tot dusver bezig aan een uitstekend seizoen. De Spanjaard won begin januari het ATP-toernooi in Melbourne en schreef later die maand historie door zich op de Australian Open het Grand Slam-record (21 titels) toe te eigenen.

In februari veroverde Nadal ook nog de titel op het ATP 500-toernooi in Acapulco. Na 21 overwinningen op rij was Fritz in Indian Wells alsnog verantwoordelijk voor de eerste nederlaag van de tennislegende in 2022.

Nadal kan het Masters-toernooi in Madrid voor de zesde keer in zijn loopbaan winnen. De huidige nummer vier van de wereld haalde acht keer de finale in de Spaanse hoofdstad en pakte in 2005, 2010, 2013, 2014 en 2017 de titel.

Het graveltoernooi van Madrid begint zondag voor de mannen en het hoofdschema voor de vrouwen gaat donderdag al van start. Het Masters-toernooi in Madrid geldt als voorbereiding op Roland Garros, dat op 22 mei van start gaat.