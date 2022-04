Roger Federer doet in oktober mee aan het ATP-toernooi van Basel, heeft hij dinsdag bekendgemaakt. De Zwitser, die al bijna een jaar aan de kant staat door knieproblemen, zegde eerder al toe mee te doen aan de Laver Cup, die van 23 tot en met 25 september op het programma staat.

"Ik kijk ernaar uit om weer in eigen huis te spelen", schrijft Federer op Instagram. Het indoortoernooi van Basel, de geboorteplaats van Federer, duurt van 24 tot en met 30 oktober. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar, die liefst tien keer de titel pakte in de Zwitserse stad, viert in augustus zijn 41e verjaardag.

Het was al duidelijk dat Federer nog niet wil stoppen. "Ik wil sterk terugkomen en alles geven wat ik heb", zei hij begin februari. "Ik heb een zeer interessante en belangrijke paar maanden in het verschiet."

Federer vertelde toen dat hij in april of mei weer van zich zou laten horen. "De drive is er nog steeds. Ik ben gemotiveerd om terug te komen", voegde hij daaraan toe.

Roger Federer won het toernooi van Basel in 2006 voor de eerste keer. Foto: Getty Images

Federer is afgezakt naar 41e plaats

Federer kwam vorig jaar zomer op Wimbledon voor het laatst in actie. Hij werd op het gras in Londen in de kwartfinales uitgeschakeld. Enkele weken later onderging hij voor de derde keer een knieoperatie.

Doordat Federer al zolang niet in actie is gekomen, is hij afgezakt naar de 41e plaats op de wereldranglijst. Het is nog onduidelijk wanneer hij precies zijn rentree maakt. Op Roland Garros is hij er zeker niet bij, maar Wimbledon is nog niet uitgesloten.

De laatste keer dat het toernooi van Basel gehouden werd, was in 2019. Toen won Federer voor de derde keer op rij. In 2020 en 2021 werd het evenement geschrapt vanwege de coronapandemie.