De Nederlandse tennissers nemen het in de groepsfase van de Davis Cup Finals op tegen de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Kazachstan, zo heeft de loting dinsdag uitgewezen.

Oranje speelt de drie groepswedstrijden in poule D in Glasgow. De groepsduels worden van 14 tot en met 18 september afgewerkt. Ook Valencia, Bologna en Hamburg huisvesten een groep.

Mocht Oranje eerste of tweede worden in de poule, dan kwalificeert de ploeg van teamcaptain Paul Haarhuis zich voor de knock-outfase, die eind november in Málaga op het programma staat.

Taylor Fritz en Reilly Opelka zijn op dit moment de twee beste Amerikaanse tennissers. Zij staan respectievelijk dertiende en zeventiende op de wereldranglijst. Bij de Britten is Cameron Norrie (ATP-11) de kopman. Dan Evans staat 35e en drievoudig Grand Slam-winnaar Andy Murray is de nummer 81.

Kazachstan heeft met Alexander Bublik één speler in de mondiale top honderd. Hij staat 32e. Botic van de Zandschulp is op de veertigste plek de beste Nederlander, Tallon Griekspoor staat zestien plekken lager.

De Nederlandse ploeg viert de plaatsing voor de Davis Cup Finals. Foto: ANP

Nederland won in maart van Canada

Nederland plaatste zich in maart voor de Davis Cup Finals door Canada in Den Haag met 4-0 te verslaan. De Canadezen hadden daarbij niet de beschikking over wereldtoppers Félix Auger-Aliassime en Denis Shapovalov.

Het is de tweede keer dat Oranje mag meedoen aan de Davis Cup Finals. De vorige keer was in 2019, toen in de groepsfase van Groot-Brittannië en Kazachstan werd verloren in Madrid.

Spanje en Servië zitten bij de komende editie van de Davis Cup Finals samen in groep D. Daardoor komen Rafael Nadal en Novak Djokovic elkaar al in de groep tegen als ze deelnemen aan het toernooi.