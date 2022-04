Tennisrevelatie Carlos Alcaraz heeft maandag een nieuw hoogtepunt in zijn nog jonge loopbaan bereikt door de top tien van de wereldranglijst te halen. De achttienjarige Spanjaard is de jongste toptienspeler sinds landgenoot Rafael Nadal in 2005.

Alcaraz, die volgende week donderdag zijn negentiende verjaardag viert, schreef zondag het ATP-toernooi van Barcelona op zijn naam. Zeventien jaar geleden haalde Nadal eveneens voor het eerst de top tien nadat hij het Spaanse graveltoernooi had gewonnen.

Het gaat hard met de carrière van Alcaraz, die in Barcelona al zijn derde titel van 2022 pakte. Eerder was hij de beste op het Masters-toernooi van Miami en op een toernooi in Rio de Janeiro. Vorig jaar won hij in Kroatië voor het eerst een ATP-toernooi.

Zijn beste prestatie op een Grand Slam-toernooi zette Alcaraz eind vorig jaar neer. Hij haalde toen de kwartfinales van de US Open. In januari van dit jaar strandde hij op de Australian Open in de derde ronde.

In de top van de ATP-ranglijst veranderde verder vrijwel niets. Novak Djokovic behield zijn leidende positie, voor Daniil Medvedev. De top tien bestaat verder uit Alexander Zverev, Nadal, Stéfanos Tsitsipás, Matteo Berrettini, Casper Ruud, Andrey Rublev en Félix Auger-Aliassime.

Botic van de Zandschulp (veertigste, één plek boven geblesseerde Roger Federer) en Tallon Griekspoor (56e) stegen allebei één positie.

Swiatek blijft leiden op WTA-ranglijst

Bij de vrouwen bleef de Poolse Iga Swiatek aan de leiding. Ze heeft met Paula Badosa wel een nieuwe nummer twee achter zich. De Spaanse wisselde van positie met de Tsjechische Barbora Krejcíková.

Verder veranderde in de top van de WTA-ranglijst eveneens amper iets. Arantxa Rus is op de 74e plaats nog altijd de beste Nederlandse. Serena Williams, die al maanden niet in actie is gekomen, is terug te vinden op de 248e plek.