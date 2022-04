Novak Djokovic is er zondag niet in geslaagd om zijn eerste ATP-titel in ongeveer een half jaar tijd te pakken. De nummer één van de wereld verloor in zijn geboortestad Belgrado in de finale van Andrey Rublev: 2-6, 7-6 (4) en 0-6.

De gravelpartij in Servië duurde bijna 2,5 uur. Djokovic gaf de openingsset weg vanaf een 2-2-stand, maar herpakte zich in het tweede bedrijf. Hij verspeelde weliswaar een vroege break voorsprong, maar sloeg in de tiebreak op zijn zevende setpunt toe.

In de beslissende set kwam de 34-jarige Djokovic er niet meer aan te pas. Hij won geen enkele game meer en pakte slechts dertien punten. Rublev trok de set binnen 34 minuten naar zich toe en besliste de partij op zijn derde matchpoint.

De 24-jarige Rublev boekte al zijn derde toernooizege van dit jaar. In februari was de Rus in februari de sterkste in Marseille en Dubai. In totaal heeft de nummer acht van de wereld nu elf titels op zijn palmares staan.

Andrey Rublev boekte zijn derde toernooizege van dit jaar. Foto: Getty Images

Djokovic speelde in Belgrado pas derde toernooi van seizoen

Djokovic speelde in zijn thuisland pas zijn derde toernooi van het jaar. Wegens zijn ongevaccineerde status mocht hij Australië en de Verenigde Staten niet in en miste hij een handvol toernooien.

Daardoor speelde de twintigvoudig Grand Slam-winnaar tot het toernooi in Belgrado nog maar vier partijen in 2022. Hij haalde wegens zijn gebrek aan ritme geen topniveau in Dubai en Monte Carlo. Op beide toernooien werd hij vroeg uitgeschakeld.

In Belgrado domineerde Djokovic ook (nog) niet als vanouds. In iedere partij stond hij een set af. De Serviër werkt toe naar Roland Garros, dat op 22 mei begint. In de komende weken speelt hij in Madrid en Rome.

De laatste toernooizege van Djokovic dateert van begin november 2021, toen hij de beste was op het Masters-toernooi van Parijs.