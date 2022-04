Novak Djokovic is er zondag niet in geslaagd om zijn eerste ATP-titel in ongeveer een half jaar tijd te pakken. De nummer één van de wereld verloor in zijn geboortestad Belgrado in de finale van Andrey Rublev: 2-6, 7-6 (4) en 0-6. In Barcelona boekte toptalent Carlos Alcarez wel een toernooizege.

De 34-jarige Djokovic gaf de openingsset op het gravel in Servië weg vanaf een 2-2-stand, maar herpakte zich in het tweede bedrijf. Hij verspeelde weliswaar een vroege break voorsprong, maar sloeg in de tiebreak op zijn zevende setpunt toe.

In de beslissende set kwam Djokovic er niet meer aan te pas. Hij won geen enkele game meer en pakte slechts dertien punten. Rublev trok de set binnen 34 minuten naar zich toe en besliste de partij op zijn derde matchpoint. Hij boekte al zijn derde toernooizege van dit jaar. In februari was de Rus in februari de sterkste in Marseille en Dubai.

Djokovic speelde in zijn thuisland pas zijn derde toernooi van het jaar. Wegens zijn ongevaccineerde status mocht hij Australië en de Verenigde Staten niet in en miste hij een handvol toernooien.

Daardoor speelde de twintigvoudig Grand Slam-winnaar tot het toernooi in Belgrado nog maar vier partijen in 2022. Hij haalde wegens zijn gebrek aan ritme geen topniveau in Dubai en Monte Carlo. Op beide toernooien werd hij vroeg uitgeschakeld.

In Belgrado domineerde Djokovic ook (nog) niet als vanouds. In iedere partij stond hij een set af. De Serviër werkt toe naar Roland Garros, dat op 22 mei begint. In de komende weken speelt hij in Madrid en Rome. Zijn laatste toernooizege dateert van begin november 2021, toen hij de beste was op het Masters-toernooi van Parijs.

Andrey Rublev boekte zijn derde toernooizege van dit jaar. Foto: Getty Images

Alcaraz pakt titel voor eigen publiek in Barcelona

Op het gravel in Barcelona ging Alcaraz voor eigen publiek met de titel aan de haal. De pas achttienjarige Spanjaard was in de finale veel te sterk voor zijn landgenoot Pablo Carreño Busta: 6-3 en 6-2.

Voor Alcaraz is het al zijn derde titel van dit jaar. Begin deze maand won hij het Masters-toernooi in Miami en in februari triomfeerde hij in Rio de Janeiro. Vorig jaar juli won het toptalent in het Kroatische Umag voor het eerst een ATP-toernooi.

Alcaraz is in Barcelona de opvolger van twaalfvoudig toernooiwinnaar Rafael Nadal, die ontbrak omdat hij herstellende was van een stressfractuur aan zijn ribben. Dankzij zijn toernooizege staat Alcaraz maandag voor het eerst in de top tien van de wereldranglijst. Hij klimt van de elfde naar de negende plaats.

Carlos Alcaraz veroverde zijn derde titel van dit jaar. Foto: AFP

Schuurs verovert dubbeltitel in Stuttgart

Bij de vrouwen wonnen Demi Schuurs en haar Amerikaanse dubbelpartner Desirae Krawczyk de dubbelfinale van het WTA-toernooi in Stuttgart. In twee sets versloegen ze het als tweede geplaatste koppel Zhang Shuai en Cori Gauff: 6-3 en 6-4.

Schuurs en Krawczyk spelen pas sinds maart dit jaar samen en boekten in Stuttgart hun eerste gezamenlijke zege. Het duo kwam al in actie tijdens de toernooien van Indian Wells, Miami en Charleston, maar slaagde er daar niet in om de eindstrijd te halen.

Begin dit jaar besloot Schuurs afscheid te nemen van haar eerdere dubbelpartner Chan Hao-ching uit Taiwan. Met Chan verloor Schuurs de eerste twee partijen van dit jaar, waarna ze concludeerden dat de combinatie niet liep zoals gehoopt.