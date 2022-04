Novak Djokovic heeft zaterdag voor het eerst dit jaar de finale van een ATP-toernooi bereikt. De nummer één van de wereld was in de halve eindstrijd van het graveltoernooi in Belgrado te sterk voor de Rus Karen Khachanov.

De 34-jarige Djokovic had twee uur nodig om Khachanov van zich af te schudden: 4-6, 6-1 en 6-2. De Serviër verloor de eerste set door een break in zijn eerste servicegame, maar in het restant van de wedstrijd was hij duidelijk te sterk voor zijn Russische opponent. Hij maakte het bij een stand van 5-2 af met een lovegame.

In de finale wacht Djokovic zondag een wedstrijd tegen de Italiaan Fabio Fognini of de Rus Andrey Rublev, die om 16.30 uur tegen elkaar spelen in Belgrado. De laatste keer dat de twintigvoudig Grand Slam-winnaar de finale van een ATP-toernooi bereikte, was in november 2021. Hij won toen het Masters-toernooi in Parijs.

Djokovic speelt in zijn geboorteland pas zijn derde toernooi van het jaar. 'The Djoker', die niet is gevaccineerd tegen COVID-19 en daarom niet welkom was bij toernooien in Australië en de Verenigde Staten, speelde voor dit toernooi nog maar vier wedstrijden in 2022.

Door een gebrek aan wedstrijdritme maakte Djokovic geen geweldige indruk op het hardcourttoernooi in Dubai (kwartfinales) en het Masters-toernooi van Monte Carlo (tweede ronde). Hij bereidt zich nu voor op Roland Garros, dat op 22 mei begint.