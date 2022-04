Novak Djokovic heeft zich op het ATP-toernooi van Belgrado met veel moeite geplaatst voor de halve finales. De nummer één van de wereld won donderdag in eigen land het Servische onderonsje met Miomir Kecmanovic in drie sets: 4-6, 6-3 en 6-3.

Djokovic stond tegen de nummer 38 van de wereld met een set en een break achter (4-6, 1-2). Daarna pakte hij echter vijf van de laatste zes games en daarmee een ticket voor de halve eindstrijd.

Een ronde eerder had Djokovic ook al met veel moeite gewonnen van een landgenoot. Hij kreeg Laslo Djere op het gravel van Belgrado pas na bijna 3,5 uur spelen op de knieën, na een tiebreak in de derde set.

In de halve finale neemt Djokovic het op tegen Karen Chatsjanov of Thiago Monteiro. De Rus en de Braziliaan staan donderdagavond tegenover elkaar in de Servische hoofdstad.

De 34-jarige Djokovic jaagt in eigen land op zijn eerste titel sinds het Masters-toernooi van Parijs, in november van vorig jaar. Doordat hij zich niet had laten vaccineren tegen COVID-19, mocht hij dit jaar aan meerdere toernooien niet meedoen.

Vorig jaar bleef Djokovic in Belgrado in de halve finales steken. Hij verloor toen van de Rus Aslan Karatsev, die uiteindelijk in de finale zijn meerdere moest erkennen in de Italiaan Matteo Berrettini.