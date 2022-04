Novak Djokovic heeft zich woensdagavond uitgesproken tegen het besluit van Wimbledon om tennissers uit Rusland en Belarus te weren bij de komende editie. Onder anderen de mondiale nummer twee Daniil Medvedev en Andrey Rublev mogen door de maatregel niet meedoen aan het Grand Slam-toernooi op gras in Londen.

"Ik zal me altijd blijven uitspreken tegen oorlog, want ik weet uit eigen ervaring wat voor trauma's het kan veroorzaken. In de Balkan hebben we recent veel oorlogen meegemaakt. Maar dat betekent niet dat ik het besluit van Wimbledon kan steunen. Ik vind het een heel gekke beslissing", zei Djokovic bij het graveltoernooi in Belgrado.

Het controversiële besluit van de All England Lawn Tennis Club is genomen vanwege de oorlog in Oekraïne. De organisator van Wimbledon gaat daarmee in tegen het beleid van de internationale tennisbonden, die het de betreffende tennissers toeliet om onder neutrale vlag te spelen. Rusland en Belarus mochten alleen in teamverband niet in actie komen, zoals in de Davis Cup en de Billie Jean King Cup.

De 34-jarige Djokovic weet hoe het is om geweerd te worden van een Grand Slam-toernooi. De Serviër mocht begin dit jaar niet meedoen aan de Australian Open, omdat hij zich niet had laten vaccineren tegen COVID-19. Hij mocht ook niet naar de Verenigde Staten afreizen voor de Masters-toernooien in Miami en Indian Wells.

Het is dan ook geen grote verrassing dat Djokovic zich achter zijn collega's uit Rusland en Belarus schaart. "Het is nooit goed als de politiek zich met sport gaat bemoeien", besloot de huidige nummer één van de wereld.

De prominente tennissers uit Rusland en Belarus hebben nog niet gereageerd op het besluit. Wimbledon wordt dit jaar van 27 juni tot en met 10 juli gehouden. Medvedev, die onlangs stuivertje wisselde met Djokovic als aanvoerder van de wereldranglijst, kwam op het 'heilige gras' in Londen nooit verder dan de vierde ronde.