Novak Djokovic is woensdag aan een vroegtijdige uitschakeling ontsnapt bij het graveltoernooi in Belgrado. De Servische mondiale nummer één moest diep gaan om na bijna 3,5 uur zijn landgenoot Laslo Djere over de knie te krijgen in zijn geboortestad: 2-6, 7-6 (6) en 7-6 (4).

De 34-jarige Djokovic werd op het complex dat zijn naam draagt in de eerste set liefst twee keer gebroken door de nummer vijftig van de wereld. In de tweede set leek het helemaal mis te gaan toen Djere een 4-3-voorsprong nam, maar Djokovic overleefde de break achterstand en wist de laatste twee sets op het Novak Centre via een tiebreak te winnen.

Djokovic, die in de eerste ronde een 'bye' had, neemt het vrijdag in de kwartfinales op tegen de 22-jarige Miomir Kecmanovic (ATP-38). De twintigvoudig Grand Slam-winnaar schreef het graveltoernooi in 2009 en 2011 op zijn naam. Dit jaar doen onder anderen Andrey Rublev (ATP-8) en Karen Khachanov (ATP-26) mee.

Voor Djokovic is de Belgrado Open pas het derde toernooi van het jaar. Ruim een week geleden werd hij bij het Masters-toernooi van Monte Carlo in de openingsronde uitgeschakeld door de latere finalist Alejandro Davidovich Fokina.

Djokovic weigert zich te vaccineren tegen COVID-19 en was om die reden niet welkom bij de Australian Open en de Masters-toernooien van Miami en Indian Wells. Komende maand is hij wel uitgenodigd voor het Masters-toernooi van Rome.

De toernooivoorzitter zei woensdag dat de vijfvoudig toernooiwinnaar ook zonder coronavaccinatie naar de Italiaanse hoofdstad mag afreizen. Ook is Djokovic 'gewoon' welkom bij Roland Garros, omdat in Frankrijk de coronapas is komen te vervallen.