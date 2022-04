Arantxa Rus is er woensdag net niet in geslaagd om de kwartfinales van het WTA-toernooi in Istanboel te bereiken. De Zuid-Hollandse bood knap partij tegen Sorana Cîrstea, maar ging ondanks twee matchpoints onderuit.

Na een lang gelijkopgaande partij op het gravel van Istanboel verloor de 31-jarige Rus na 2 uur en 32 minuten van de een jaar oudere Cîrstea: 6-3, 1-6 en 5-7.

In de beslissende set kreeg Rus bij een stand van 5-4 twee matchpoints, maar die werden allebei weggewerkt door Cîrstea. Bij het eerste matchpoint voor de Roemeense was het wél direct raak.

Ondanks de nederlaag kan Rus met een goed gevoel terugkijken op de partij tegen Cîrstea. De Zuid-Hollandse staat vijftig plaatsen lager op de wereldranglijst (74 om 24). Bovendien is Cîrstea achter de al uitgeschakelde Elise Mertens de nummer twee van de plaatsingslijst.

Rus beleeft een vooralsnog niet bepaald succesvol seizoen. Op WTA-niveau verloor ze acht van haar twaalf partijen en in de Billie Jean King Cup leed ze als kopvrouw van het Nederlands team ook twee nederlagen.

Rus is de hoogst geklasseerde Nederlandse speelster op de wereldranglijst. Ze begon in Istanboel nog met een overtuigende zege (6-3 en 6-1) op de Turkse Ipek Öz, de nummer 219 van de wereld.