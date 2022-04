Tennisbonden ATP en WTA vinden het "oneerlijk" dat tennissers uit Rusland en Belarus worden geweerd van Wimbledon. De bonden overwegen vervolgstappen tegen het besluit dat de organisatie van het Britse Grand Slam-toernooi woensdag nam.

"Onze sport is er trots op dat we werken volgens de principes van verdienste en eerlijkheid, waarbij spelers als individuen strijden om een plek in de toernooien", schrijft de ATP in een verklaring. "Daarom zijn we van mening dat de eenzijdige beslissing van Wimbledon en de All England Lawn Tennis Club (de organisator van Wimbledon, red.) om spelers uit Rusland en Belarus te weren oneerlijk is. Het kan een schadelijk precedent scheppen."

De ATP beraadt zich de komende tijd over eventuele vervolgstappen, omdat volgens de bond "discriminatie op basis van nationaliteit een schending van de overeenkomst met Wimbledon" is. Daarin staat volgens de ATP dat deelname van tennissers uitsluitend is gebaseerd op hun ATP-notering en niet op hun nationaliteit of afkomst.

De WTA kwam later op de dag met een soortgelijke verklaring. De bond van het vrouwentennis zegt "erg teleurgesteld" te zijn. "Discriminatie, en de beslissing om atleten die als individu strijden te discrimineren, is niet eerlijk en ook niet gerechtvaardigd."

Wimbledon besloot woensdag alle tennissers uit Rusland en Belarus te weren omdat het niet wil dat het toernooi gebruikt wordt om het Russische regime te promoten in de oorlog in Oekraïne. Het Kremlin reageerde woedend op de beslissing van de All England Lawn Tennis Club.

Door de boycot kunnen onder anderen enkelvoudig Grand Slam-winnaar Daniil Medvedev en tweevoudig Grand Slam-winnares Victoria Azarenka niet meedoen aan Wimbledon, dat van maandag 27 juni tot en met zondag 10 juli op het programma staat. Medvedev en Azarenka hebben nog niet gereageerd op het besluit.