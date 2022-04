Toptennissers Daniil Medvedev, Andrey Rublev en Aryna Sabalenka mogen komende zomer niet meedoen aan Wimbledon. De organisatie van het Grand Slam-toernooi in Londen weert spelers uit Rusland en Belarus vanwege de Russische inval in Oekraïne, zo is woensdag bekendgemaakt.

"We erkennen dat dit zwaar is voor de getroffen individuen", aldus Ian Hewitt, voorzitter van de All England Lawn Tennis Club, de organisator van Wimbledon. "Het is verdrietig dat zij moeten lijden voor de acties van de leiders van het Russische regime."

"We hebben zeer zorgvuldig de alternatieve maatregelen overwogen, maar wij willen niet ​​dat de sport wordt gebruikt om het Russische regime te promoten. Daarnaast hebben we grote zorgen om de veiligheid van het publiek en de spelers, inclusief hun familie. Daarom geloven we niet in alternatieven bij het toernooi."

Het besluit van de All England Lawn Tennis Club komt niet als een verrassing. Eerder op de dag melden verschillende media op basis van ingewijden dat tennissers uit Rusland en Belarus niet welkom zouden zijn bij de komende editie van Wimbledon, die van maandag 27 juni tot en met zondag 10 juli op het programma staat.

Dit bericht wordt aangevuld.