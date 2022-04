Toptennissers Daniil Medvedev, Andrey Rublev en Aryna Sabalenka mogen komende zomer niet meedoen aan Wimbledon. De organisatie van het Grand Slam-toernooi in Londen weert spelers uit Rusland en Belarus vanwege de Russische inval in Oekraïne, zo is woensdag bekendgemaakt.

"We erkennen dat dit zwaar is voor de getroffen individuen", aldus Ian Hewitt, voorzitter van de All England Lawn Tennis Club, de organisator van Wimbledon. "Het is verdrietig dat zij onder de acties van de leiders van het Russische regime moeten lijden."

"We hebben zeer zorgvuldig de alternatieve maatregelen overwogen, maar wij willen niet ​​dat de sport wordt gebruikt om het Russische regime te promoten. Daarnaast hebben we grote zorgen om de veiligheid van het publiek en de spelers, inclusief hun familie. Daarom geloven we niet in alternatieven."

Het besluit van de All England Lawn Tennis Club komt niet als een verrassing. Eerder op de dag meldden verschillende media op basis van ingewijden dat tennissers uit Rusland en Belarus niet welkom zouden zijn bij de komende editie van Wimbledon, die van maandag 27 juni tot en met zondag 10 juli op het programma staat.

De internationale tennisorganisaties sloten Russische en Belarussische teams in de afgelopen periode al uit van internationale wedstrijden wegens de rol van hun landen in de oorlog in Oekraïne. De spelers mogen wel meedoen aan toernooien, zij het onder de neutrale vlag. Wimbledon is het eerste toernooi dat tennissers uit Rusland en Belarus weert.

Ook tweevoudig Grand Slam-winnares Victoria Azarenka uit Belarus mag niet deelnemen aan Wimbledon. Ook tweevoudig Grand Slam-winnares Victoria Azarenka uit Belarus mag niet deelnemen aan Wimbledon. Foto: Reuters

Kremlin woedend om besluit

De boycot van Wimbledon is een hard gelag voor Medvedev. De Rus bezet de tweede plaats op de wereldranglijst en heeft de mondiale nummer één Novak Djokovic in het vizier. Vorig jaar bleef hij op Wimbledon Park steken in de vierde ronde. Dat is de beste prestatie van de US Open-winnaar van vorig jaar in Londen.

Naast Medvedev zijn onder meer Rublev (ATP-8), Karen Khachanov (ATP-26) en Aslan Karatsev (ATP-30) niet welkom in de Britse hoofdstad. Bij de vrouwen gaat het om onder anderen de Belarussische Sabalenka (WTA-4), de Russin Anastasia Pavlyuchenkova (WTA-15) en de Belarussische tweevoudig Grand Slam-winnares Victoria Azarenka (WTA-18).

Het Kremlin reageerde eerder op de dag al woedend op het aankomende besluit. "Gezien het feit dat Rusland een sterk tennisland is, zal het toernooi hier zwaar onder lijden", zei woordvoerder Dmitry Peskov. "Het is onaanvaardbaar om sporters gijzelaars van politieke intriges te maken. Ik hoop dat de spelers hun conditie niet zullen verliezen."