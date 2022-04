Toptennissers als Daniil Medvedev, Andrey Rublev en Aryna Sabalenka missen mogelijk Wimbledon. De organisatie van het Grand Slam-toernooi wil Russen en Belarussen bij de komende editie weren vanwege de invasie van Oekraïne, melden diverse media woensdag op basis van ingewijden. Het Kremlin heeft al furieus gereageerd.

De All England Lawn Tennis Club wil geen commentaar geven op het bericht. Het is wel bekend dat de organisatie van Wimbledon eerder deze maand met de Britse regering heeft gesproken over deelname van Russische en Belarussische spelers.

Woordvoerder Dmitry Peskov van het Kremlin hekelt de mogelijke uitsluiting van de Russen. "Gezien het feit dat Rusland een sterk tennisland is, zal het toernooi hier zwaar onder lijden. Sporters gijzelaars maken van politieke intriges is onaanvaardbaar. Ik hoop dat de spelers hun conditie niet zullen verliezen", zegt hij.

De internationale tennisorganisaties sloten Russische en Belarussische teams in de afgelopen tijd al uit van internationale wedstrijden wegens de rol van hun landen bij de oorlog in Oekraïne.

Individueel mogen de spelers wel meedoen aan internationale toernooien, maar niet onder de vlag van hun land. Wimbledon zou nu het eerste toernooi zijn dat ook individuele spelers uit Rusland weert.

Medvedev zal in de aanloop naar Wimbledon wel in actie komen op de Libéma Open. De organisatie van het grastoernooi van Rosmalen, dat van 4 tot en met 12 juni op het programma staat, kondigde de komst van de Rus woensdag aan.

Daniil Medvedev strandde vorig jaar in de vierde ronde van Wimbledon. Daniil Medvedev strandde vorig jaar in de vierde ronde van Wimbledon. Foto: Getty Images

Rusland en Belarus goed vertegenwoordigd in tennistop

Medvedev en Rublev zijn momenteel de nummers twee en acht van de wereld. Karen Khachanov en Aslan Karatsev staan bij de mannen ook nog bij de eerste dertig op de mondiale ranglijst.

Bij de vrouwen bezet de Belarussische Sabalenka de vierde plaats op de wereldranglijst. Anastasia Pavlyuchenkova is op de vijftiende plaats de hoogst genoteerde Russin. Tweevoudig Grand Slam-winnares Victoria Azarenka uit Belarus staat daar drie plaatsen achter.

Wimbledon begint op maandag 27 juni en duurt tot en met zondag 10 juli. Vorig jaar gingen Novak Djokovic en de inmiddels gestopte Ashleigh Barty met de titel aan de haal.