Bianca Andreescu heeft na ruim zes maanden afwezigheid haar rentree op de WTA Tour opgeluisterd met een overwinning. De Canadese tennisster, die in 2019 de US Open won, versloeg in de eerste ronde van het graveltoernooi van Stuttgart de Duitse Jule Niemeier in twee sets: 7-6 (5) en 6-3.

De 21-jarige Andreescu kwam in oktober vorig jaar in Indian Wells voor het laatst in actie. Ze kampte met blessures, druk en mentale problemen en bekende in de aanloop naar het graveltoernooi van Stuttgart dat ze aan stoppen heeft gedacht.

"Het ging echt heel slecht met me", vertelde ze eerder deze week. "Het was een opeenstapeling van alles wat de afgelopen 2,5 jaar is gebeurd. Ik identificeerde mezelf te veel met mijn resultaten. Als ik verloor, dan haatte ik mezelf. Als ik won, dan hield ik van mezelf."

De Canadese nam een pauze om afstand te nemen van haar sport. Ze ging ook in retraite in Costa Rica, om aan haar mentale welzijn te werken. "Ik zat in mijn eigen 'bubbel' met meditaties, yoga en al die hippie-dingen waar ik van hou. Ik neem alles wat ik heb geleerd mee bij mijn terugkeer op de WTA Tour."

Na haar verrassende zege op de US Open wist Andreescu geen toernooi meer te winnen. De voormalige nummer vier van de wereld is afgezakt naar plek 121 op de wereldranglijst.

In de tweede ronde neemt Andreescu het op tegen de als derde geplaatste Aryna Sabalenka. De tennisster uit Belarus hoefde vanwege haar hoge ranking in de eerste ronde nog niet in actie te komen.