Rafael Nadal heeft maandag de training hervat. De Spaanse tennisser stond een kleine maand aan de kant door een ribblessure.

"Vandaag weer de eerste voorzichtige training na vier weken niet op een tennisbaan te hebben gestaan. Wat een goed gevoel om weer het gravel op te stappen", aldus de 35-jarige Nadal op Twitter.

De nummer vier van de wereld schreef eind januari de Australian Open op zijn naam en is nu alleen recordhouder met 21 Grand Slam-titels. Hij zag zijn lange zegereeks van dit jaar een maand geleden worden beëindigd bij het Masters-toernooi van Indian Wells, waar de Amerikaan Taylor Fritz hem in de finale de baas was.

Daarna kwam Nadal niet meer in actie. Naast de Australian Open won hij dit seizoen ook de ATP-toernooien in Acapulco en Melbourne.

In mei hoopt Nadal opnieuw te pieken op Roland Garros, het Grand Slam-toernooi dat hij al dertien keer won.