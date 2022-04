Stéfanos Tsitsipás heeft zondag voor het tweede jaar op rij het Masters-toernooi van Monte Carlo op zijn naam geschreven. De nummer vijf van de wereld was in de finale te sterk voor de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina.

Tsitsipás stond geen set af tegen de mondiale nummer 46. De gravelpartij eindigde in 6-3 en 7-6 (3) en duurde ruim anderhalf uur. In de tiebreak van de tweede set sloeg hij op zijn tweede matchpoint toe.

In de aanloop naar de finale had Tsitsipás van onder anderen Alexander Zverev gewonnen. De 23-jarige Griek stond slechts één set af tijdens zijn vijf partijen in Monte Carlo.

Tegenstander Davidovich Fokina stond voor het eerst in de finale van een groot toernooi. De Spanjaard, die één jaar jonger is dan Tsitsipás, had in de tweede ronde van Novak Djokovic gewonnen en versloeg ook David Goffin, Taylor Fritz en Grigor Dimitrov.

Voor Tsitsipás is het zijn achtste titel op de ATP-tour en zijn eerste van 2022. Eerder dit jaar strandde hij op de Australian Open in de halve finales en was hij verliezend finalist in Rotterdam.

"Ik ben heel trots op mezelf", zei de Griek, die uit handen van prins Albert van Monaco de beker kreeg. "Niet alles ging goed, maar ik bleef geloof houden in mezelf."