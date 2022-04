Stéfanos Tsitsipás is nog één overwinning verwijderd van titelprolongatie in Monte Carlo. De Griek rekende zaterdag in de halve finales van het Masters-toernooi eenvoudig af met Alexander Zverev en treft zondag Alejandro Davidovich Fokina in de eindstrijd.

De 23-jarige Tsitsipás gunde de één jaar oudere Zverev slechts zes games op het gravel in Monaco: 6-4 en 6-2. De Griek won liefst vijf servicegames van de Duitser, die behoorlijk veel moeite had om zijn eigen servicegames te behouden.

In de finale van zondag gaat Tsitsipás op voor zijn achtste ATP-titel en zijn tweede op rij in Monte Carlo. De nummer vijf van de wereld was vorig jaar in de finale van het Masters-toernooi te sterk voor Andrey Rublev, die dit keer in de achtste finales strandde.

Op zijn weg naar de eindstrijd versloeg Tsitsipás dit jaar achtereenvolgens Fabio Fognini, Laslo Djere en Diego Schwartzman voordat hij Zverev van zich afschudde. Tsitsipás won dit jaar nog geen ATP-toernooi. Hij haalde op het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam wel de finale, maar daarin was Félix Auger-Aliassime hem de baas.

Stéfanos Tsitsipás kan het Masters-toernooi in Monte Carlo voor het tweede jaar op rij winnen. Foto: ANP

Davidovich Fokina voor het eerst naar ATP-finale

In de finale moet Tsitsipás dit jaar zien af te rekenen met Davidovich Fokina. De 22-jarige Spanjaard was in zijn halvefinalepartij met 6-4, 6-7 (2) en 6-3 te sterk voor de Bulgaar Grigor Dimitrov.

Het is voor het eerst dat Davidovich Fokina in een ATP-finale staat. Het is überhaupt pas de tweede keer dit jaar dat de nummer 46 van de wereld op een toernooi verder komt dan de achtste finales. In februari haalde hij de kwartfinales in Doha, waar hij kansloos verloor van Roberto Bautista Agut.

Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor deden ook mee aan het prestigieuze graveltoernooi in Monte Carlo, maar de twee Nederlanders gingen bij hun debuut direct onderuit. Van de Zandschulp verloor van Sebastian Korda en Griekspoor moest zijn meerdere erkennen in gravelspecialist Albert Ramos Viñolas.