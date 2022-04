De Nederlandse tennissters zijn na drie partijen al uitgeschakeld voor een plaats in de finaleronde van de Billie Jean King Cup. Arantxa Rus verloor zaterdag in Den Bosch in twee sets van Sara Sorribes Tormo (0-6, 4-6), waardoor Spanje een beslissende 3-0-voorsprong nam.

Rus, sinds het afscheid van Kiki Bertens de nieuwe kopvrouw van de Nederlandse vrouwenploeg, had vrijdag ook haar partij tegen Nuria Párrizas al verloren. Doordat Lesley Pattinama eveneens onderuitging, stond Nederland na de eerste dag al met 2-0 achter.

Spanje trad op het gravel in Den Bosch aan zonder wereldtoppers Paula Badosa en Garbiñe Muguruza, die respectievelijk derde en tiende op de wereldranglijst staan. Beide speelsters meldden zich af wegens fysieke ongemakken.

Desondanks kon Nederland niet voor een verrassing zorgen. Rus, de nummer 74 van de wereld, gaf tegen Sorribes Tormo (WTA-49) in de eerste set niet thuis. Ze maakte slechts tien puntjes en verloor met 6-0.

In de tweede set bood de 31-jarige Nederlandse meer tegenstand. Ze knokte zich terug van een break achterstand en begon op 4-5 ook goed aan haar servicebeurt. Vier verloren punten op rij maakten echter toch nog vrij abrupt een einde aan de partij.

Nederland moet door nederlaag naar play-offs

Door de nederlaag is Nederland veroordeeld tot de play-offs, op 11 en 12 november van dit jaar. Dan kan Oranje zich weer plaatsen voor de kwalificatieronde om deelname aan de volgende Finals af te dwingen.

Het eindtoernooi van dit jaar wordt van 8 tot en met 13 november afgewerkt. Twaalf landen strijden dan om de eindzege in het landentoernooi, dat tot 2020 bekendstond als Fed Cup. Titelverdediger Rusland mag vanwege de oorlog in Oekraïne niet meedoen.

Hoewel Nederland kansloos is voor een plaats in de finaleronde, is de ontmoeting in Den Bosch nog niet voorbij. Debutante Arianne Hartono mag zaterdagmiddag in het dubbelspel met Demi Schuurs proberen om de eer te redden. Ze nemen het op tegen het Spaanse duo Rebeka Masarova en Aliona Bolsova.