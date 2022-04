Stéfanos Tsitsipás heeft zich vrijdag geplaatst voor de halve finale van het Masters-toernooi in Monte Carlo. De Griek, die het toernooi in 2021 op zijn naam schreef, won in de kwartfinale in drie sets van de Argentijn Diego Schwartzman.

Het werd 6-2, 6-7 (3) en 6-4. In de derde set kwam Tsitsipás, de nummer vijf van de wereld, sterk terug van een 0-4 achterstand. Daardoor blijft hij vooralsnog in de race om zijn titel te verdedigen in Monte Carlo.

Tsitsipás neemt het in de halve finale op tegen Alexander Zverev, de Duitse nummer drie van de wereld.

Eerder op vrijdag plaatsten de Bulgaar Grigor Dimitrov en de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina zich al voor de halve finales van het masterstoernooi. Daarin nemen Dimitrov en Davidovich Fokina het tegen elkaar op.

Novak Djokovic is al uitgeschakeld in Monte Carlo. Rafael Nadal heeft zich geblesseerd afgemeld.