Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor hebben zich vrijdag afgemeld voor het graveltoernooi van Barcelona. Beiden waren rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi, dat maandag begint.

Zowel Van de Zandschulp (26) als Griekspoor (25) verloor deze week in de openingsronde van het Masters-toernooi van Monte Carlo. De nummers een en twee van Nederland zijn wel van plan om over anderhalve week mee te doen aan het ATP-toernooi van München.

Griekspoor is bezig aan een teleurstellende reeks. Sinds het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam bleef hij vijf keer op rij steken in de openingsronde van de toernooien waaraan hij meedeed. Tussendoor won Griekspoor wel zijn partij tegen de Canadees Steven Diez in de Davis Cup.

Van de Zandschulp deed het de laatste weken beter dan Griekspoor. De nummer 41 van de wereld haalde begin deze maand nog de kwartfinales van het ATP-toernooi in Marrakesh.