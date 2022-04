Arantxa Rus ervoer bij haar eerste tenniswedstrijd in de Billie Jean King Cup sinds het afscheid van Kiki Bertens meer druk dan voorheen. Als nieuwe kopvrouw slaagde de Zuid-Hollandse er vrijdag niet in Oranje op voorsprong te zetten. Ze verloor in twee sets van de Spaanse Nuria Párrizas Díaz: 6-2 en 7-6 (4).

"Ik was met name in het begin erg nerveus. Je wilt het toernooi gewoon goed beginnen voor je team en het publiek", vertelt de 31-jarige Rus, die in een wisselvallige partij van de nummer 55 van de wereld verloor. "Ik voelde meteen dat het een belangrijke wedstrijd was, maar dat probeer je naast je neer te leggen."

In de tweede set stond Rus nog met 5-1 voor en leek een derde set aanstaande, maar na twee servicegames met te veel foutjes kwam Párrizas Díaz weer op gelijke hoogte. In de tiebreak verloor de Nederlandse met 7-4. "Zij houdt niet van hogere spinballen en ik niet van harde ballen. Ik ging iets te veel met haar mee, dan is zij beter."

Spanje speelt met een verzwakt team in Den Bosch. Het beschikt niet over de twee beste speelsters van het land: Garbiñe Muguruza en Paula Badosa. De nummer drie en tien van de wereld meldden zich beiden af. Bij de Nederlandse ploeg debuteren Suzan Lamens en Arianne Hartono, en ook teamcaptain Elise Tamaëla stond vrijdag voor het eerst aan het roer bij de vrouwen.

Sinds enkele jaren is Rus zelf woonachtig in Spanje, waar ze wordt getraind door de Spanjaard Julián Alonso. De 44-jarige oud-prof is er ook bij in Den Bosch, als coach van Rus, maar ook als adviseur van kersverse bondscoach Tamaëla. "Hij kent de Spaanse speelsters net iets beter."

Het Nederlandse team moedigt Lesley Pattinama-Kerkhove aan tijdens het tweede enkelspel. Het Nederlandse team moedigt Lesley Pattinama-Kerkhove aan tijdens het tweede enkelspel. Foto: Getty images

Ook Pattinama-Kerkhove niet sterk genoeg

Na het verlies van Rus kreeg ook Lesley Pattinama-Kerkhove het niet voor elkaar om haar wedstrijd te winnen. De Zuid-Hollandse verloor evenals haar teamgenote in twee sets (6-4 en 6-3) van Sara Sorribes Tormo, de kopvrouw van Spanje en de nummer 49 van de wereld.

Nederland heeft in Den Bosch een indoor gravelbaan laten aanleggen, terwijl Spanje juist een goede reputatie heeft in het graveltennis. Dat mag volgens Rus niet het verschil maken. "De afgelopen jaren hebben we bijna al onze thuiswedstrijden op gravel gespeeld, omdat het de favoriete ondergrond is van Bertens en mij. Natuurlijk kijk je naar de tegenstanders, maar we gaan uit van onszelf."

Op zaterdag volgen nog maximaal twee enkelspellen en een dubbelspel. Rus en Pattinama-Kerkhove nemen het dan op tegen respectievelijk Sorribes Tormo en Párrizas Díaz. Mochten zij hun wedstrijden allebei winnen, dan spelen Demi Schuurs en Arianne Hartono een allesbeslissende dubbelpartij.

Nederland mag vanaf nu geen enkele wedstrijd meer verliezen als het zich nog wil plaatsen voor de Billie Jean King Cup Finals.