De Nederlandse tennissters zijn vrijdag slecht begonnen aan het Billie Jean King Cup-duel met Spanje. Kopvrouw Arantxa Rus verloor van Nuria Párrizas Díaz en Lesley Pattinama-Kerkhove ging in de tweede partij onderuit tegen Sara Sorribes Tormo.

Párrizas Díaz, die op de wereldranglijst negentien plekken hoger staat dan Rus (55 om 74), won de eerste enkelspelpartij na iets meer dan anderhalf uur spelen met 6-2 en 7-6 (4) op het gravel van de Maaspoort in Den Bosch.

Rus speelde een zeer wisselvallige partij. In de eerste set hield ze tot 2-2 gelijke tred met Párrizas Díaz, maar daarna slopen er steeds meer fouten in haar spel. De Nederlandse pakte nog maar vier punten in de laatste vier games en verloor de set daardoor met 6-2.

De 31-jarige Zuid-Hollandse, die al jaren in Barcelona woont en traint, herpakte zich goed aan het begin van het tweede bedrijf. Ze had een stuk minder problemen in haar eigen servicegames, brak de Spaanse in de vierde en de zesde game en kwam op een 5-1-voorsprong.

Daarna stokte de motor opeens weer bij Rus. Párrizas Díaz profiteerde van slordigheden bij de mondiale nummer 74, kwam terug tot 5-5 en besliste het duel vervolgens in de tiebreak.

Lesley Pattinama-Kerkhove kon niet verrassen tegen de kopvrouw van Spanje. Foto: ANP

Pattinama-Kerkhove weet Nederland niet op gelijke hoogte brengen

Pattinama-Kerkhove (WTA-141) slaagde er later op vrijdag niet in om Nederland op gelijke hoogte te brengen. De nummer twee van Nederland verloor na 1 uur en 44 minuten van de hoger geklasseerde Sorribes Tormo (WTA-49): 6-4 en 6-3.

In de eerste set kwam Pattinama-Kerkhove nog knap op 4-4, nadat ze al vroeg op een 3-0-achterstand was gezet. Sorribes Tormo hield bij de gelijke stand haar eigen servicegame en sloeg daarna op de service van Pattinama-Kerkhove toe: 6-4.

Ook in het tweede bedrijf liep Sorribes Tormo snel weg bij Pattinama-Kerkhove. Pas bij een achterstand van 5-1 kon de Nederlandse wat terugdoen door twee games te pakken. Verder kwam Pattinama-Kerkhove niet.

Zaterdag neemt Rus het in de derde partij op tegen Sorribes Tormo. Indien noodzakelijk worden daarna nog een enkelspel en een dubbel gespeeld. De winnaar van de kwalificatiewedstrijd plaatst zich voor de Billie Jean King Cup Finals in november. Nederland deed nog nooit mee aan het eindtoernooi van het landenevenement, de opvolger van de Fed Cup.